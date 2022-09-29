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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR ISPRTA'YA GELİYOR
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR ISPRTA'YA GELİYOR
ISPARTA
Tarih:
29.09.2022 17:26
G.Tarihi:
29.09.2022 17:43
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR ISPRTA'YA GELECEK!
Isparta Valiliği'nden yapılan basın açıklamasına göre: ''Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR 30.09.2022 tarihinde (Cuma Günü) Saat 10.00'da İlimizi ziyaret edecektir.'' Denildi.
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