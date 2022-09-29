Isparta Ticaret Borsası’nın 1 Ekim’de yapılacak olan seçimleri öncesi tek liste halinde göreve talip olan İş İnsanları Nevzat Demirel ve Hüdai Şahin, tüm üyeleri demokratik hakları olan oy kullanmaya davet etti. Isparta tarım ve hayvancılığında yeni bir dönemin kapısını aralamak için Borsa üyelerine ‘mavi listede birleşelim’ çağrısında bulunan Ticaret Borsası Meclisi Başkan Adayı Nevzat Demirel ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hüdai Şahin, amaçlarının Isparta’yı tarım ve hayvancılık sektöründe daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.Isparta’da tarım ve hayvancılık alanında üreten, sorunları bilen kişiler olarak, kentin tarım ve hayvancılığına yön vermek istediklerine dikkat çeken Nevzat Demirel ve Hüdai Şahin, sorunların çözümü için proje üretmeyi, üyeler arasındaki birlik ve beraberliği artırmayı hedeflediklerini ifade ettiler.Isparta Ticaret Borsası yönetimine ekipleriyle birlikte talip olan Ticaret Borsası Meclisi Başkan Adayı Nevzat Demirel ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hüdai Şahin, yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdiler:“Borsamızın değişim ve yeniliklere açık olması gerekirken, hiçbir yeniliğin üyelere aktarılamadığını, mevcut yönetimlerin uzun süredir bu görevi yaparken sorunlara çözüm olamadıklarını gördüğümüz için biz ve arkadaşlarımız göreve talip olduk. Şunu taahhüt ederiz ki; şayet bu görev bizlere tevdi edilirse, görevimizi eşitlik, dürüstlük, ve doğrulukla yerine getireceğimizden, odamız ile tüm kişi ve kurumlara köprü olacağımızdan, ayrıştırmadan birlik ve beraberliğimizi artıracak Isparta'nın modern bir tarım şehri olması için elimizden ne gelirse yapacağımızı, yaşanacak, kazanacak bir Isparta olması için mücadele edeceğimizi bilmenizi isteriz. Isparta Ticaret Borsamız Türkiye de hak ettiği yerini alacaktır. Bunun için tüm oda üyelerimizi 1 Ekim Cumartesi günü Ekonomi Kampüsündeki hizmet binamızda oylarını kullanmaya, mavi listede birleşmeye davet ediyoruz.”