Milli Eğitim Müdürlüğü ve ITSO’dan işbirliği
YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremin yaraları sarılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde toplanan gıda malzemeleri Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere yola çıktı.
10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından bölgeye her türlü desteği gönderen ITSO yönetimi, hem şehre gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de afet bölgesinden gelen talep doğrultusunda ihtiyaçları giderebilmek amacıyla el birliğiyle çalışıyor. Bu kapsamda afet bölgesine kurulan yemekhane için ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ITSO işbirliğinde toplanarak Kahramanmaraş’a gönderildi.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bölgede yaşayan ve elim felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, yanlarında olduğunda göstermek için tüm imkânları sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik, yardım malzemelerin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.