Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremin yaraları sarılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde toplanan gıda malzemeleri Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere yola çıktı.

10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından bölgeye her türlü desteği gönderen ITSO yönetimi, hem şehre gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor hem de afet bölgesinden gelen talep doğrultusunda ihtiyaçları giderebilmek amacıyla el birliğiyle çalışıyor. Bu kapsamda afet bölgesine kurulan yemekhane için ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ITSO işbirliğinde toplanarak Kahramanmaraş’a gönderildi.