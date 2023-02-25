Türkiye’yi derinden sarsan depremler nedeniyle yüzbinlerce insan evini ve işini kaybetti. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) depremden etkilenen kişiler ile istihdama katkı sağlamak isteyen firmaları buluşturuyor.

Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. Bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde afet bölgesinden ilimize gelen depremzedeler için istihdam alanı oluşturuluyor. 7. Grup Meslek Komite Üyeleriyle bir araya gelen ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Deregümü Köyünde bulunan örtü altı seralarda karanfil ve domates üretimi başta olmak üzere tarım sektöründe çalışmak isteyen ailelere iş ve barınma imkanı sağlanacağını söyledi.

Depremzede ailelere bu imkanı sağlayan Deregümü halkına ve köy muhtarı Ali Toprakçı’ya teşekkür eden Başkan Çelik, “Yaralarımızı hep birlikte sarmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Depremden etkilenerek ilimize gelen vatandaşlarımıza sadece tarım sektöründe değil birçok alanda iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Depremzede ailelerin bir an evvel sosyal hayata katılmaları için üzerimize düşen her türlü göreve hazırız.” dedi.

Köy muhtarı Ali Toprakçı ise, tarım sektöründe çalışmak isteyen depremzedelerin kendisine ulaşmasını istedi.

Ali Toprakçı: 0 538 247 70 17