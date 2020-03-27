Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili durumun önümüzdeki hafta netleşeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınından dolayı dün alınan kararla evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sisteminin geleceğiyle ilgili TVNET canlı yayınında soruları yanıtladı.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"LGS takvimindeki gecikmeler ve belirsizlikler her zaman öğrencilerin kaygısını arttırır. Öğrencilerin zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bu konu hakkında uyum çalışmalarımız var. Koronavirüsün seyrine bağlı olarak elbette ileride bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Ama mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz.



ATAMAYLA İLGİLİ HABER BEKLESİNLER

Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlikten dolayı da okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler."

