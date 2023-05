MHP Adayı Hasan Basri Sönmez Kesme Köyünde Halkıyla Buluştu: "Biz Sınavdan Geçtik, Geçemeyenler Düşünsün"MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez, Sütçüler'in Kesme köyünde coşkulu bir karşılama ile karşılandı. Kesme köyünde yaşayan 500 köylü, toplamda 734 seçmenin bulunduğu köylerini ziyaret eden Sönmez'e büyük ilgi gösterdi. MHP Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, köyün düğün salonunda gerçekleşen ziyaret sırasında mini bir miting düzenledi.Köy halkına hitap eden Sönmez, seçim dönemlerinde sokağa çıkmadıklarını, her an her dakika seçmenlerle bir arada olduklarını vurgulayarak, "Eğer İsparta'da benden daha iyi hizmet yapacağına inandığınız bir il başkanı varsa ona oy verin, eğer milletvekilliği yapacağına inandığınız bir aday varsa ona oy verin. Ancak ben şunu söylüyorum, Kesme'ye, Çukurca'ya, Aşağıyaylabel'e, İbişlere, benim kadar iyi hizmet edecek biri yok" şeklinde konuştu."MHP'ye verilen her oy hizmet demektir" diyen MHP adayı Sönmez, seçmenlerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek vermelerini istedi. Sönmez, "MHP'ye vereceğiniz her oy, kendi kendinize verdiğiniz bir oydur. MHP'ye verilen her oy sizlere hizmet olarak geri dönecektir. Ben 3 yıl boyunca il başkanlığı yaptım. Bu süre zarfında evsizlere ev, odunsuz ve kömürsüz olanlara odun ve kömür, yiyeceği olmayanlara gıda sağladık. Biz Ispartalı hemşerilerimizin ve seçmenlerimizin sınavından geçtik. Biz bu sınavı başarıyla tamamladık, geçemeyenler ise kendilerini sorgulasın. Bu dördüncü gelişim buraya. 0532 217 99 66 bu benim numaram, telefonlarınıza kaydedin, 7/24 bana ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.MHP Adayı Hasan Basri Sönmez'in Kesme Köyü ziyareti, halkın yoğun ilgisiyle karşılanan bir etkinlik olarak öne çıktı. Sönmez'in samimi ve iddialı söylemleri, seçim atmosferini hareketlendiren bir etki yarattı.