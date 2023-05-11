Binlerce Ispartalı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Davraz Mahallesi'nde düzenlediği "Büyük Davraz Mitingi"ne akın etti. Mitinge 4 milletvekili adayının da katıldığı coşkulu etkinlik, Davraz Mahallesi meydanlığında gerçekleşti.Mahalle ve köy muhtarları, dernek ve sendika başkanlarıyla birlikte binlerce Ispartalının yoğun katılım gösterdiği mitingde adaylar, havai fişekler, meşaleler ve davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.Halkın büyük ilgi gösterdiği MHP adayları, birer konuşma yaparak partilerine destek istedi. İsparta'nın seçkin isimlerinin de katıldığı etkinlik, partinin gücünü ve birlik mesajını bir kez daha ortaya koydu.MHP'nin Büyük Davraz Mitingi, Isparta siyasetinde önemli bir olay olarak öne çıkarken, halkın bir araya gelerek milliyetçi değerlere sahip çıktığı görüldü.Isparta'da gerçekleşen bu büyük miting, ilin gündemine damga vuran bir etkinlik oldu. MHP'nin güçlü duruşu ve halkın desteği, seçimler öncesinde büyük bir heyecan yarattı.MHP'nin Büyük Davraz Mitingi, Isparta'da siyasi arenada yaşanan önemli bir birleşmeyi simgelerken, il genelindeki seçim atmosferini de hareketlendirdi.