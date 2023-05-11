Konut Aidatlarında Yüzde 18 İndirim Bekleniyor - Site Yönetimleri Heyecanla Süreci Takip Ediyor

Konut siteleri yönetimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un siteler üzerindeki yüzde 18'lik KDV yüküne ilişkin başlattığı çalışmayla birlikte aidatlarda indirim beklentisi içine girdi. Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, Bakan Kurum ile yapılan toplantıda sorunlarını ilettiklerini ve çözüm önerileri hazırlama sürecinin başladığını belirtti.

Sağır, Bakan Kurum'un açıklamalarında, "Site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle ilgili bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız" ifadelerine yer verdi.

Özellikle aidatlardaki yüzde 18 KDV muafiyeti, site yönetim şirketlerinin belgelendirilmesi, site yöneticilerinin sicil kaydının tutulması ve mesleki yeterlilik belgesi talepleri gibi konuları ileten Federasyon, bu taleplerin olumlu karşılandığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'na da site yönetimleriyle ilgili taleplerini ileten Sağır, güvenlik zafiyeti ve yönetimlerin ele geçirilmesi konularının da gündeme getirildiğini belirtti.

Yapılacak düzenlemelerle, site yönetimlerinin üzerindeki yüzde 18'lik KDV yükü kaldırılacak ve aidatlarda indirim sağlanacak. Ayrıca, site ve apartmanlarda hizmet veren firmalar ve site yönetimleri denetimlere tabi tutulacak, kötü niyetli kişilerin yönetici olması engellenecek. Özellikle 300 ve üzeri bağımsız bölüme sahip sitelerde özel güvenlik bulundurma şartı aranacak. Bu düzenlemelerle hizmet kalitesi artacak, hesap verebilir site yöneticileriyle daha güvenli bir yaşam sağlanacak.