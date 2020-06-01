METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(SERİN VE YAĞIŞLI HAVAYA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 31.05.2020 15:00 TSİ Bitiş Zamanı :04.06.2020 12:00 TSİ

Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar bölgemiz, genelinde ve Göller Yöresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar bölgemizde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak; Cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor

Rüzgarın; hafta ortasına kadar önümüzdeki üç gün Göller Yöresinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor



Serin ve yağışlı sistemin (04.06.2020) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Rüzgar : 10,8-17,1 m/sec — 22-33 knot ~ 39-61 km/saat Fırtına :17,Z-20,7 m/sec - 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına :20,8-24,4 m/sec — 41-47 knot — 75-88 km/saat Tam Fırtına :24,5-28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ