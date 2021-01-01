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Memur olmak isteyenler dikkat! 100 bin personel alımı yapılacak...

Memur olmak isteyenler dikkat! 100 bin personel alımı yapılacak...
ISPARTA
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Son dakika: Memur olmak isteyenler dikkat! 100 bin alım yapılacak...

Yeni yılda öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. İşte detaylar...

Dün itibarıyla 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak.

Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.

Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak.

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.

MSB uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak.

BTK 30 bilişim uzman yardımcısı alacak 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla, bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Bu kapsamda, hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 kişilik alım gerçekleştirilecek

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 50 personel istihdam edilecek.

Söz konusu alıma yönelik sözlü sınav için 4-15 Ocak 2021 döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak.

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

TÜBİTAK 90 personel alacak 
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.
 
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