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MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi

MEB'den önemli kararlar! Harekete geçildi
ISPARTA
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli kararlar! Harekete geçildi
Okula dönüş hazırlıkları yapan Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal mesafe kuralının uygulanabileceği ders formülleri üzerinde çalışıyor. Yeni dönemde sınıflardaki oturma düzeninin değişmesi bekleniyor. Yeni sıra alımı için ihaleye çıkılırken, temasın azaltılması için sınıfların ikiye bölünmesi düşünülüyor. Yeni dönemde hijyen ve maske ön planda olacak. Yazın tam zamanlı bir yabancı dil eğitim paketine hazırlık yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta uzaktan eğitime geçen okullarda örgün ders başı için zilin ne zaman çalacağı netleşmezken yeni hayata uygun eğitim için uyum çalışmalarına hız verildi. Bir yandan krizi yöneten Milli Eğitim Bakanlığı, bir yandan da okula dönüş, salgın sonrası tedbirler, yaş gruplarına göre yapılacaklar, velilere yönelik çalışmalar ve fiziksel ortamın dönüştürülmesi gibi beş başlıkta okulları yeni döneme hazırlıyor. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni konusunda birçok formül üzerinde çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, oluşabilecek ihtiyacı da göz önüne alarak bugünden yeni sıralar için ihaleye çıktı. Öğrenciler arası teması azaltma için düşünülen formüllerden biri de sınıfların ikiye bölünmesi. Böylece bir derslikte uzun süre geçiren öğrenci sayısının en aza indirilmesi üzerinde duruluyor.

VELİLERE YARDIM KILAVUZU
Yeni eğitim döneminde hijyen kuralları ve maske diğer alanlarda olduğu gibi önemini koruyacak. Ancak standart maskelerin ana sınıfı-lise son arası her öğrenciye uyumlu olmayacağından hareketle öğrencilere dağıtılacak maskenin şekil, büyüklüğü ve sayısı konusunda da simülasyonlar yapılıyor. MEB, salgın sonrası "Okula Uyumu Kolaylaştırmak, Okullar İçin Çocuk ve Gençlere Yardım Kılavuzu" hazırlayacak. Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik hazırlanacak kılavuzlar sayesinde tedbirlere ilişkin zihinlerde oluşabilecek sorulara cevap verilecek.

EBA'DA EĞİTİM DEVAM EDECEK
Kovid-19 sürecinde öğrencilerin eğitimini aldığı TRT EBA, eğitim bilişim ağı EBA ve canlı sınıflarda uzaktan eğitim çalışmaları da önümüzdeki dönem için seçenekler içinde yerini alıyor. EBA'nın alt yapısını uluslararası akreditasyona tabi tutan MEB, yazın tam zamanlı bir yabancı dil eğitim paketi hazırlığı yapıyor. Her gün yabancı dil eğitimiyle ilgili seviye gruplarının olduğu bir yabancı dil eğitim merkezi kurmayı planlıyor. Bu durumda öğrenci bir üst sınıfın kitaplarını okuma avantajını bulma fırsatı sağlayacak. Öğretmenlerin yazın hizmet içi eğitimleri de sürecek. Hizmet içi eğitim programlarını açan MEB'e aşırı bir talebin olduğu belirtildi.

 
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