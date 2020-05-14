ITB BÜLTENİ



Başkanımız Ahmet Adar Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısına Katıldı

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Akdeniz Bölge toplantısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, sahadaki sıkıntıları hükümete ilettiklerini, bu çerçevede ilk etapta hükümete 70 maddelik bir öneri sunduklarını ve bunların büyük bir kısmının hayata geçtiğini anlattı.

Salgınla mücadelenin dinamik bir süreç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim” dedi.

Hisarcıklıoğlu, oda/borsa başkanlarının da bu vizyonla çalıştığını, üyelerine hizmete devam ettiğini görmekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar toplantıda üyelerden gelen sorun ve talepleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.

