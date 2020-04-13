Okulların açılma tarihi! 30 Nisan'da okullar açılacak mı? MEB yeni çalışma takvimi…

Koronavirüs önlemleri sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 30 Nisan’a kadar ara verilmişti. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aileler ve öğrenciler genişletilen koronavirüs tedbirlerinin ardından okullarda tatil uzayacak mı? Sorusunun cevabını arıyor.Peki 30 Nisan’da okullar eğitime tekrar başlayacak mı? İşte MEB çalışma takvimi ve eğitimde yaşanan gelişmeler..



Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde okulların durumu aileler tarafından merak ediliyor. Eğitimlerini uzaktan eğitim ile sürdüren İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Ziya Selçuk okulların açılış tarihi konusunu gündeme taşımıştı. Koronavirüs vakalarının dünyada büyük bir artış göstermesinin ardından veliler ve öğrenciler tatilin uzatılması ihtimalini yoğun olarak sorguluyor. Peki okullar hangi tarihte açılacak? Bilim Kurulu ile ortak alınan karar neticesinde 30 Nisan’da açılması hedeflenen okullarda tatil uzayacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi…



OKULLARIN AÇILMA TARİHİ

25 Mart günü yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Ziya Selçuk okulların 30 Nisan tarihine kadar tatil edildiğini açıkladı. Açıklamasının devamında tatilin uzaması hakkında konuşan Selçuk, Eğitimde elbette kayıplar olabilir. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulunun önerisiyle önümüzdeki süreci bir müddet daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.” dedi. MEB SON YAYIMLANAN ÇALIŞMA TAKVİMİ (2019-2020) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başladı.

16-22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verildi. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçildi. Planlamaya göre 30 Nisan Perşembe günü okullar açılacak.

Okulların kapanacağı tarih henüz açıklanmadı. LİSEYE GEÇİŞ SINAVINDA 1. DÖNEM SORULARI SORULACAK Okulların 30 Nisan'a kadar eğitime ara vermesiyle öğrenciler girecekleri sınavlarda hangi konuların sorulacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavında (LGS) öğrencilerin 1. dönemde işledikleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü konularından sorumlu olacağını açıkladı. İLK VE ORTAOKUL BURSLULUK SINAVI AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk ( İOKBS) sınavına girecek öğrenciler için açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."



