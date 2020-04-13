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Covid-19 semptomları akıllı yüzük ile tespit edilecek

Covid-19 semptomları akıllı yüzük ile tespit edilecek
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Covid-19 semptomları akıllı yüzük ile tespit edilecek
Sağlık çalışanları ve doktorlar üzerinde Covid-19 semptomları için önceden uyarı verebilecek olan akıllı yüzük sayesinde çalışanlar önceden önlem alıp test ve tedavi sürecine başlayabilecekler.

Yapay zekalı yüzük virüsün en önemli belirtilerini önceden tespit edebilecek. Bu teknoloji ile yüksek ateş, öksürük ve halsizlik belirtilerinin ortaya çıkmadan 24 saat önce tahmin edilebiliyor. Yapay zeka ile çalışan akıllı yüzük için virüsle enfekte olan 1000 sağlık çalışanın verileri üzerinde araştırma yapıldı.
 
Bu yüzük doğrudan virüsle temas ederek çalışmak zorunda olan ve enfekte olduğunu çok geç fark eden sağlık çalışanlarının tedavisinde bir gün kazanılmış olunacak. Bu da, virüsün erken dönemde akciğerlere yerleşmesini engellemek için çok hayati bir süreç. Dolayısıyla yüzük iddia ettiği gibi 24 saat önceden belirtilerin çıkacağını tahmin edebiliyorsa, hayat kurtarıcı bir etkisi olacak.
Yüzüğün ayrıca, enfekte olduğunun farkında olmadan hastalığı çalışma arkadaşlarına veya çevresine bulaştırma riski olan sağlık çalışanlarının virüs yayma riskini azaltması da önemli.
 
CNNTurk'te yer alan habere göre yüzük içindeki mikro çipler ve yapay zeka, sağlık çalışının vücudundaki ısı değişimini ve stres seviyesini çok detaylı şekilde analiz edebiliyor. Bu mekanizma yüzüğün temel çalışma prensibini oluşturuyor. Böylece standart ısı ölçerler ile tespit edilemeyen ateş yükselmesi ve bu sürecin yoğunluğu gibi hassas veriler 7/24 ölçülebiliyor.
Kaliforniya Üniversitesi’ndeki 2000 sağlık çalışanı da yine Ouro yüzükleri ile yapılan bir çalışmada yer alıyor. Ve o çalışmada da benzer bir şekilde enfekte hastaları önceden tahmin etmek üzere araştırma yapılıyor. Öyle görünüyor ki, şimdilik deri altına yerleştirilen çipler olmasa bile parmaklarımıza takacağımız yapay zekalı çiplerle hastalıkla savşamak mümkün olacak
 
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