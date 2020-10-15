Vatandaşın yerli hassasiyeti karşılık bulmuyor: Markette etiketi görenler şok oluyor

Tüketicinin sağlıklı, yerli ve güvenli gıdaya ulaşma arzusu bazı ürünlerde karşılık bulmuyor. En çok ithal ürün sarımsak, ceviz ve bakliyatta kendini gösteriyor.

GRAMAJI KONTROL EDİN

YERLİ MERCİMEK AZ...

SARIMSAKTA SEZON İYİ AMA

YERLİ CEVİZDE TAM VERİME 10 YIL

Tüketicinin sağlıklı, yerli ve güvenli gıdaya ulaşma arzusu kimi zaman hüsranla sonuçlanabiliyor. Üzerinde ‘yerli ürün’ yazan gıdanın ana bileşeni ithal çıkıyor, bazı ürünlerin geldiği ülke dahi etikette belirtilmiyor.İthal ürünlerde özellikle kuruyemiş ve bakliyat öne çıkıyor. Tescilli Taşköprü sarımsağı hemen hemen hiçbir markette yok. Sarımsakların büyük çoğunluğu Çin’den ithal. Çok düşük oranda ise Gaziantep etiketi var.Büyük markaların kabuklu ve iç cevizlerinde hemen hiç yerli ürüne rastlanmıyor. Hepsi ABD menşeli.Sepetini doldurmak için daha fazla ödemeye razı olan tüketici, alışveriş torbasında eskiye göre daha az ürün taşımaya başladı.Milliyet’in haberine göre; çeşitli marketlerdeki firmalara ait aynı ürünlerin geçmiş dönemle yapılan karşılaştırılmasında, ürün gramajlarının azaldığı görülmüştü. Tüketicinin ‘zam’ algısını kullanmak isteyen bazı firmalar, ürünlerin fiyatlarını aynı tutsa da gramajlarını düşürüyor. Tüketici birlikleri; markette ‘etiket okuyun’ çağrısını vurgulamaya devam ediyor.Taşköprü Sarımsak Üreticiler Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, bu sezon iyi bir sarımsak hasadı olduğunu kaydetti. Diğer sarımsak üreticisi bölgelerde de sorun gözlenmediğini anlatan Eligüzeloğlu şöyle konuştu:Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, son dönemde herkesin ceviz yetiştiriciliği yapmak için harekete geçtiğini ve ekimler yaptığını hatırlatırken, yeni ekilen cevizden ilk ürünün 5-7 yıl içinde alınabileceğini söyledi. Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:“Dolayısıyla cevizdeki yeni ekimlerin veriminin tam toparlanması için 10 yıllık bir öngörüde bulunabiliriz. Mevcutta yüzde 70’i ithal ediliyor. Şirketler de ABD’den yüklü toptan alım yaparak piyasaya veriyor. ABD menşeini bir süre daha sıkça görebiliriz. Sarımsak ise geçen yıl çok yüksek fiyatlar nedeniyle dikkat çekmişti. 100 lirayı aşan kilo fiyatları vardı. Normale dönüyor ama yine de 50 lirayı gördüğü oluyor. Bu durumda ithalat daha cazip geliyor.Cevizde verimi bekliyoruz ve ihtiyaca yetemiyoruz ama sarımsak gibi yeterli bir üründe bunun önüne geçmek lazım. Tüketici yerli ürün tüketmek istiyor. Hem de geleceğimizi tarımda görüyorsak; şu anda ithal ürünü alabiliyor olmanın kolaylığına aldanmamak lazım. Üretici onunla rekabet edemeyip çekiliyor, açık büyüyor ve daha fazla ithalat yapıyorsunuz. Bu kısır döngüyü kırmalıyız.”KAYNAK: MİLLİYET