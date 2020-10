Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''En kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır'' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. "Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimiz tep tip eğitim yapmak yerine ihtiyaca göre farklı alanlara yönelmeye başladı. 2006 yılından sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800'ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz.



YÖK ANADOLU PROJESİ



YÖK Anadolu Projesi. Bu ad ile başlatılan çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu projeyi bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

Türkiye uzun yıllardır eğitimin her kademesinde olduğu gibi yüksek eğitimde de sıkıntılar yaşamıştır. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı mevcut kapasitenin üstündeydi. Belki gafletten belki kasıttan, üniversitelerin yaygınlaştırılmasına, engel olunuyordu. Mesleki eğitimin önü kesilerek, bu çarpıklık daha aşağı kademelere doğru genişletiliyordu. Sözümüzü tuttuk ve 81 ilin tamamına üniversite kurulmasını sağladık. Toplam 207 kamu ve vakıf üniversitemiz, 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim-öğretim veriyor.



ÜCRETSİZ EĞİTİM HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Gençlerin en büyük itiraf konusu olan harçları da biz kaldırdık. 'Ücretsiz eğitim' hayalini gerçeğe dönüştürdük. Yurtların kapasitesinin arttırılmasında geç kalmadık, süratle herkese burs veya kredi vermeye kadar pek çok yeniliğe imza attık. İsteyen her gencimize yükseköğretim yolu açıldı.2006'dan sonra kurulmuş üniversitelerimiz arasında dünyada ilk 800'ün arasında başaranlar olduğunu görüyoruz. Doğru stratejilerle doğru adımlar atıldığında dünya çapında neticeler elde ediliyor. Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşmış olması Türkiye'ye duyulan güvenin ifadesidir. Anadolu'nun dört bir yanında gurur abidesi olarak yükselen üniversitelere daha önem veriyoruz.



YÖK SANAL LABARATUVAR MÜJDESİ

YÖK-Sanal laboratuvar projesi ile de fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik dersleri sanal ortamda verilecektir. İlk olarak dijital dönüşüm projesinde yer alan 24 üniversitede yer alan 15 bin öğrenci bundan faydalanabilecektir.



MİLLETÇE EN BÜYÜK FELAKETİMİZ OLUR

Gözden kaçırmamamız gereken hayati bir husus var. Çocuklarımızın gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil milletçe en büyük felaketimiz olur. Türkiye inşallah böyle bir tehlike ile yüz yüze bırakmayacağız.

İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliğiyle bir bütündür. Ruhsuz bir beden ceset, manevi zenginlikten yoksun bir zihin de robot hükmündedir. Biz robot değil insan daha doğrusu insan-ı kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız.

Bunun da yolu her şeyi sorgulayan, araştıran en doğruyu bulmaya çalışan nesiller oluşturmaktan geçiyor. Hem aile eğitimi hem mektep eğitimi bağlamında bu konuda ciddi eksikliklerimiz olduğuna inanıyorum.