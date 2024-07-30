Mahkemeden Flaş Karar: Çalışana Tüm Haklar Ödenecek

Ankara'da 5 yıl boyunca satış yöneticisi olarak görev yapan Burcu K., performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Ancak Ankara 6. İş Mahkemesi, Burcu K.'nin işe iade talebini kabul ederek işverene önemli bir yükümlülük getirdi.

Mahkeme Kararının Detayları:

İşe İade Kararı: Mahkeme, işverenin Burcu K.'yi işe iade etmesini hükmetti.

Mahkeme, işverenin Burcu K.'yi işe iade etmesini hükmetti. Tazminatlar: İşverenin, işe iade kararının uygulanmaması durumunda Burcu K.'ye toplam 450 bin TL ödemesine karar verildi. Bu tutar, 8 aylık brüt ücret, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarını içeriyor.

Kararın Gerekçesi:

Objektif Kriterlerin Olmaması: İşverenin, performans değerlendirmesi için objektif kriterler belirlemediği ve bu kriterleri Burcu K.'ye tebliğ etmediği belirtildi.

İşverenin, performans değerlendirmesi için objektif kriterler belirlemediği ve bu kriterleri Burcu K.'ye tebliğ etmediği belirtildi. Eğitim Eksikliği: Performans düşüklüğünü telafi edici eğitimlerin verilmediği ifade edildi.

Performans düşüklüğünü telafi edici eğitimlerin verilmediği ifade edildi. Hukuka Aykırılık: İşverenin, yalnızca kendi hedeflerine dayanarak performans değerlendirmesi yapmasının hukuka aykırı olduğuna karar verildi.

Burcu K.'nin Avukatı Senem Yılmazel'in Açıklamaları:

Objektif Kriterler: İşverenlerin, performans değerlendirmeleri için objektif kriterler belirlemesi ve bunları işçiye tebliğ etmesi gerektiğini belirtti.

İşverenlerin, performans değerlendirmeleri için objektif kriterler belirlemesi ve bunları işçiye tebliğ etmesi gerektiğini belirtti. Eğitim ve Performans Artırma: Performansı düşük olan işçilere eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, işverenlerin iş sözleşmesini feshetmeden önce işçilerin verimini artırma yollarını düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

Performansı düşük olan işçilere eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, işverenlerin iş sözleşmesini feshetmeden önce işçilerin verimini artırma yollarını düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Süre ve Usul: İşe iade davalarında süre ve usullere uyulması gerektiğini belirtti. Fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde dava açılması gerektiğini ve arabuluculuğun zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, arabulucuya başvurunun ardından en geç 2 hafta içinde davanın açılması gerektiğini vurguladı.

İşe iade davalarında süre ve usullere uyulması gerektiğini belirtti. Fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde dava açılması gerektiğini ve arabuluculuğun zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, arabulucuya başvurunun ardından en geç 2 hafta içinde davanın açılması gerektiğini vurguladı. Tazminat ve Ödemeler: Davanın kabul edilmesi durumunda işverenin 4 aylık brüt ücreti ödeyeceğini, işe iade edilmemesi durumunda ise 8 aylık brüt ücreti ödeyeceğini ifade etti. İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ve fazla mesai ödemeleri gibi yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu karar, işverenler için önemli bir uyarı niteliği taşırken, işçilerin haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.