E-Devlet'ten Önemli Yenilik: Doğum Saatleri Artık Herkesin Erişimine Açıldı

E-Devlet, vatandaşlara önemli bir yenilik sundu. Artık çocuklarının doğum saatini hatırlamayan ebeveynler, bu bilgilere kolayca ulaşabilecek. Özellikle burçlara ilgi duyan ve yükselen burçlarını öğrenmek isteyenler için bu yenilik büyük bir kolaylık sağlayacak.

Doğum Saatini Öğrenmek İçin Yapılması Gerekenler:

CİMER İnternet Sitesine Giriş: CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) internet sitesine giriş yapın. e-Devlet ile Giriş: E-Devlet şifrenizle CİMER’in internet sitesine giriş yapın.

Giriş ekranında "e-Devlet ile giriş" seçeneğine tıklayın. Bilgi Edinme Başvurusu: Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.

"Bilgi Edinme" seçeneğini işaretleyin ve "Gerçek Kişi" alanını seçin.

"İleri" butonuna tıklayın. Başvuru Metni: Başvuru metninde doğum tarihinizi belirtin ve doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi ifade eden bir yazı ekleyin.

"İleri" butonuna tekrar tıklayın. İçişleri Bakanlığı'nı Seçin: İçişleri Bakanlığı'nı seçin ve yasal bilgilendirme kısmını okuyup kabul edin.

"Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayın. Başvuru Onayı: Başvurunuzun ardından, "T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne yapmış olduğunuz başvurunuz .... sayısı ile alınmıştır." şeklinde bir onay mesajı alacaksınız.

Verilen başvuru numarası ile süreci takip edebilir ve doğum saatinizi öğrenebilirsiniz.

Bu yeni hizmet sayesinde, e-Devlet kullanıcıları artık doğum saatlerini kolayca öğrenebilir ve kişisel bilgilerini daha rahat bir şekilde erişebilirler.



