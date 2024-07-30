Yurt Dışı Çıkış Harcına İkinci Zam Geliyor

Yurt dışı çıkış harcına geçtiğimiz günlerde yapılan büyük artışın ardından, bir zam daha yapılacağı öngörülüyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, mevcut durumda 500 TL olan yurt dışı çıkış harcının, yılbaşında 750 TL'ye kadar çıkabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Artış ve Yeni Öngörüler:

Geçtiğimiz Zam: Yurt dışı çıkış harcı, geçtiğimiz günlerde yüzde 233 oranında bir artışla 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Yurt dışı çıkış harcı, geçtiğimiz günlerde yüzde 233 oranında bir artışla 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı. Yeni Artış: Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın ardından yapılacak ikinci bir zam ile harcın 700-750 TL arasında olacağını öngördü. Bingöl, "Yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranına tabi tutuldu. Bu durumda, yılbaşında harcın 700-750 TL arasında olacağını öngörüyoruz" dedi.

Tepkiler ve Eleştiriler:

Mehmet Karaman (Saadet Partisi Samsun Milletvekili): Artışın yüzde 233 oranında olduğunu belirterek, "Bu zam her yıl yeniden değerlemeye tabi tutulacak. Emeklilere yüzde 24 zam yapılırken, harçlara yüzde 233 zam yapılması vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor" dedi.

Cavit Arı (CHP Antalya Milletvekili): Harcın 500 TL'ye çıkarılmasının, vatandaşlar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade ederek, "Yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılması, zaten vize almakta zorlanan vatandaşları daha da zor durumda bırakacak. Gençlerimiz eğitim için yurt dışına çıkarken daha büyük engellerle karşılaşacak" dedi ve harcın eski seviyede kalmasını önerdi.

Yeni artışın vatandaşlar üzerinde yaratacağı etkiler ve bu düzenlemenin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.