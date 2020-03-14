MAÇ İZLEMEK TEL ÖRGÜDEN DE YASAK!!!

TFF Yönetim Kurulu tarafından Yeni Tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında bu hafta oynanacak Bölgesel Amatör Lig müsabaklarında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Olayın üzerine Ortaca Belediyespor'un sahası Ahmet Ateş Stadı'nda ilginç bir uygulama yapıldı. Ortaca Kaymakamlığı'nın emri ile stadın etrafındaki tel örgülerin de kapatıldığı öğrenildi.Yaşanan bu gelişme tribünden maç izleyemeyecek seyircilerin, tel örgülerden de olsun maç izleme ihtimalini de ortadan kaldırdı.Uygulamanın Ortaca Belediyespor-Kestelspor maçına özel Ortaca Kaymakamlığı'nın aldığı bir karar mı olduğumu yoksa diğer stadlarda da yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu...Bölgesel Amatör Lig 7.Grup