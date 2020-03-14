Hangi virüs daha ölümcül? İşte Koronavirüs'ün diğer virüslerle karşılaştırması...

Üreme sayısı (Bir hastanın hastalığı bulaştırma rakamı)

Ölüm oranı (Hastalığa yakalananlarının yüzde kaçı hayatını kaybetti)

Kuluçka dönemi (Kuluçka süresi ne kadar uzunsa hastalık o derece tehlikeli hale geliyor)

Hastane yüzdesi (Enfekte olan hastaların yüzde kaçı hastaneye yatırıldı)

Influenza: yüzde 2

KOVİD-19: yüzde 20

SARS: yüzde 90+

MERS: yüzde 90+

Yayılma hızı

Yıllık enfekte olan insan sayısı

Yıllık ölen sayısı

CORONA VİRÜSÜ İNSANLARA NASIL BULAŞTI?

PEKİ YARASALAR?

PANGOLİN BAĞLANTISI

SAVUNMA MEKANİZMALARI KORUYOR

İNGİLİZ BİLİM İNSANINDAN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI: SAVAŞI KAYBETTİK

İŞTE HERHANGİ BİR ŞÜPHE DURUMUNDA TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRABİLECEĞİNİZ 25 HASTANE...

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

ABD'deki Yale Üniversitesinde Virolog (Virüs Bilimci) olarak görev yapan Prof. Dr. Akiko Iwasaki, yeni tip koronavirüsün, mevsimsel grip ile karşılaştırılmayacak kadar ciddi olduğunu verilerle ortaya koydu. Koronavirüse karşı hiç bir bağışıklılığımızın olmadığını kaydeden Iwasaki yeni tip virüsün 20 kat daha ölümcül olduğunu ve 3 kat daha hızlı yayıldığının altını çizdi. İşte mevsimsel grip, koronavirüs, SARS ve MERS karılaştırmaları...Influenza: + 1 milyar (2019 rakamı)KOVİD-19: 150 bin (devam ediyor)SARS: 8098 (2003 rakamı)MERS: 420 (2014 rakamı)Influenza: 500 binden fazlaKOVİD-19: 5 bin 500 (Ocak-Mart 2020)SARS: 2003’ten beri yokMERS: 2014’ten beri yokVirüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir. Zira Business Insider'da yer alan habere göre, akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor.Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor. İngiliz uzmanlar kullanıcılara günde en az iki defa telefonlarını dezenfekte etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.Pangolin, yeni Corona virüs salgınındaki son halka olabilir. Ama SARS ve MERS salgınlarında olduğu gibi, yarasaların bu ölümcül virüsün ana kaynağı olma ihtimali yüksek. Peki virüs nasıl bulaştı?Covid-19 adı verilen yeni Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 500'ü aştı, yolcu gemileri karantinaya alındı, sınırlar kapatıldı. Biliminsanları ise bu salgının nasıl başladığını anlamaya çalışıyor. Çin'de yapılan bir çalışma, nesli tükenmekte olan pangolinlerin; yeni Corona virüs ile yarasalar ve insanlar arasındaki olası bağlantıyı oluşturduğunu ortaya koydu.Hastalığın çıkışına ilişkin ilk spekülasyonlar deniz ürünleri ve yılanları işaret etse de, Güney Çin Ziraat Üniversitesi, pangolinlerdeki bir virüsün genetik sıralamasının yeni tür Corona virüs ile yüzde 99 örtüştüğünü ortaya çıkardı. Bu da, virüsün insanlara bulaşmadan önce yarasalardan pangolinlere geçmiş olabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Soyu tükenmekte olan pangolinler, dünyada yasadışı yollarla en çok pazarlanan hayvanlar arasında bulunuyor.Bu yarasalardan geçen ilk virüs vakası değil. Ebola'nın yarasalardan bulaştığı düşünülüyor. Corona virüsün diğer iki türü olan ve 2003 yılında Asya'da ortaya çıkan SARS'ın (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) yarasalardan misk kedilerine ve ardından insanlara; 2012'de yayılan ve yaklaşık 2 bin 500 kişiyi etkileyen MERS'in (Ortadoğu solunum sendromu) de yarasalardan develere ve ardından insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.Teksas Üniversitesi Viroloji Bölümü'nde profesör olan Yan Xiang, yarasa nüfusunun büyüklüğü ve yaygınlığı düşünüldüğünde bu sonucun şaşırtıcı olmadığına dikkat çekiyor. Yarasalar, bütün memeli türlerinin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bin 300'den fazla türü bulunan yarasaların bazıları 40 yıla yakın yaşıyor. Uzmanlar, yarasaların bağışıklık sistemlerinin bu kadar çok virüsün barınması için ideal olduğu görüşünde.Xiang, biliminsanlarının bu sistemdeki büyük resmi hâlâ göremediğini söylerken, memelilerin "doğal bağışıklığının" iki ana ögesi bulunduğunu belirtiyor: Yüksek vücut sıcaklıkları ve vücudun virüse karşı harekete geçmesini sağlayan interferon oranının yüksekliği.Uçabilen tek memeli türünün yarasalar olduğunu hatırlatan Xiang, bunun vücut sıcaklığını ve metabolizmadaki hızı arttıran bir etken olduğunu belirtiyor. Bu nedenle de yarasaların sürekli "ateşli" olduğunu kaydediyor. Bazı biliminsanları, yarasaların bu durumla başa çıkmak için bağışıklık sistemlerini bastırdığını, bunun da daha fazla virüsü tolere edebilmelerine imkan sağladığını savunuyor.Ancak Corona Virüsün yarasalarda ortaya çıkması, virüsün doğrudan yarasalardan insanlara geçtiği anlamına gelmiyor. Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs türü olan Corona virüs, hayvanlara bulaştığı zaman, insanlara geçmesini ve yayılmasını kolaylaştıran bazı genetik mutasyonlara uğruyor.Xiang da, Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nde binden fazla vahşi hayvan üzerinde yapılan çalışmanın ardından, Corona virüs ve pangolinler arasında bir bağlantı olabileceğine "ikna olmuş" durumda. Xiang, Ekim 2019'da yayınlanan ve Malezya'dan Çin'e kaçırılan hasta pangolinlerin gen haritasını gösteren bir çalışmada Corona virüse rastlandığını söylüyor. Ortaya çıkan son Corona virüsün de, buna benzer iki Corona virüsün karışımı olduğunu belirtiyor.Xiang, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, virüsün insanlara doğrudan yarasalar aracılığı ile geçmememiş olabileceğini, aradaki başka bir hayvan üzerinden mutasyona uğrayarak insanlara bulaşmış olabileceğini anlatıyor. Bu hayvanın pangolin olabileceğine işaret eden Xiang, ancak yine de bu bağlantının çok spekülatif olduğuna ve daha derin araştırmayı gerektirdiğine dikkat çekiyor."Bu tarz virüslerin yaratabileceği yıkımları kestirmek kolay değil" diyen Londra King's College'dan viroloji uzmanı Stuart Neil, bu tür salgınların yine de çok sık yaşanmadığına işaret ediyor. "Doğası gereği ölümcül olan bir virüs yoktur, çünkü yarasalarda görülen Corona virüste olduğu gibi, bir tür için zararsız olan diğer tür için ölümcül olabilir" diyen Neil, bunun tamamen "savunma mekanizmaları ve virüsle kurulacak uyuma bağlı" olduğunu belirtiyor.İnsanların vahşi hayvanların yaşam alanlarına daha çok müdahale etmesi nedeniyle bu tür salgınların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunan Neil, bu virüsün yayılma nedenlerinden birinin insanların hayvanlara yönelik tutumu olduğunu ifade ediyor.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünya'nın dört bir yanında onlarca ülkede görülen Corona virüs ile ilgili İngiliz Bilim insanı Neil Ferguson, ilginç bir iddiada bulundu.İngiliz BBC televizyonuna konuk olan Royal Collage Profesörü virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti.Virüsün yayınlmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Ferguson "Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak" ifadesini kullandı.Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere'nin ise İtalya'dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.Koronavirüsün Türkiye’de de etkisini göstermeye başlamasından sonra Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini açıkladı. Türkiye’de şu anda 25 hastanede koronavirüs testi yapılabiliyor.