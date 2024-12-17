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LPG’li Araçlarda Yeni Dönem

LPG’li Araçlarda Yeni Dönem
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LPG’li Araçlarda Yeni Dönem: Tüplerde Kimliklendirme ve Karekod Zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ortak çalışması sonucu hayata geçirilen bu uygulama, LPG tüplerinin takibini şeffaf bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kimliklendirme ve Takip Zorunlu Hale Geliyor

Yapılan düzenlemeye göre, LPG tüpleri, üzerlerine entegre edilecek kimliklendirme sistemleri veya karekod etiketleri aracılığıyla takip edilecek. Bu sistem sayesinde tüplerin dolum tesislerinden tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamaları kayıt altına alınacak.

Son tarih olarak belirlenen 31 Aralık 2025’ten sonra, kimliklendirilmemiş ya da karekod etiketi bulunmayan tüplerin dolum tesislerinde bulundurulması, dolum yapılması ve satışı tamamen yasaklanacak.

Düzenlemenin Dayanağı ve Değişiklikler

Bu yeni düzenleme, 15 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişikliklerle yürürlüğe girdi. Dağıtıcı firmalar, gerekli altyapıyı oluşturabilmeleri için 31 Aralık 2025 tarihine kadar ek süreye sahip olacak.

Sistemin İşleyişi

Yeni düzenlemeyle LPG tüplerinin izlenebilirliğini sağlamak adına şu adımlar izlenecek:

  • LPG tüpleri, kimliklendirme sistemi ya da karekod etiketiyle donatılacak.
  • Dolum, sevkiyat ve tüketiciye ulaşım aşamalarının tamamı kayıt altına alınacak.
  • Karekod sistemini kurmayan veya belirtilen standartlara uymayan firmaların tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak.

Vatandaş ve Güvenlik İçin Büyük Adım

Bu düzenleme, güvenlik ve şeffaflık açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle birlikte:

  • Kaçak ya da standartlara uygun olmayan tüplerin piyasaya sürülmesi engellenecek.
  • Tüplerin menşeinin belirlenmesi kolaylaşacak.
  • Olası sorunlar ve kazalar durumunda tüplerin kaynağı hızlı bir şekilde tespit edilebilecek.

Firmalar İçin Kritik Süreç

Dağıtıcı firmaların, 31 Aralık 2025 tarihine kadar sistemlerini kurarak yeni düzenlemelere uygun hale gelmesi gerekiyor. Dolum tesislerinden başlayan ve tüketiciye ulaşana kadar devam eden tüm süreçlerde, gerekli teknolojik altyapının eksiksiz uygulanması şart koşuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile EPDK, uygulamanın titizlikle denetleneceğini ve bu süre zarfında firmaların destekleneceğini açıkladı.

Yeni düzenleme, hem tüketicilerin güvenliğini artırmayı hem de sektörde şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor. LPG kullanıcıları ve dağıtıcı firmalar için önemli bir değişimi ifade eden bu uygulamanın tüm taraflar için fayda sağlayacağı belirtiliyor.

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