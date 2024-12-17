2025 Asgari Ücret Görüşmeleri Devam Ediyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla düzenlediği ikinci toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, taraflar ekonomik veri ve raporları tartıştı ancak henüz net bir rakam açıklanmadı. Sürecin, üçüncü toplantıda sonuca bağlanması bekleniyor.

"Asgari Ücret, Pazarlık Masası Değil"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca asgari ücretlinin yaşam şartlarına uygun bir ücret talep ettiklerini belirtti. Ağar, "Biz para veren değil, talep eden tarafız. Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti istiyoruz. Ancak rakamın işverenler ya da hükümet tarafından açıklanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ağar, asgari ücret görüşmelerinin toplu iş sözleşmesi müzakereleriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Asgari ücret bir pazarlık masası değildir, çalışanların başlangıç ücreti olarak belirlenen bir tutardır" ifadelerini kullandı.

Yeni Dönemde Beklentiler ve Tahminler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin de sunum yaptığı toplantıda, işçi ve işveren heyetleri kendi görüşlerini dile getirdi. Komisyon üyeleri, artış oranlarının vatandaşların geçim şartlarına uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Henüz bir oran açıklanmamasına rağmen kamuoyunda zam beklentileri %25 ila %35 arasında değişiyor. Bu oranlara göre asgari ücretin şu şekilde şekillenmesi bekleniyor:

%20 zam: 20.402 TL

%25 zam: 21.252 TL

%30 zam: 22.102 TL

%35 zam: 22.502 TL

%40 zam: 23.802 TL

"Kötü Günler Geride Kaldıysa Güzel Günlerden Biz de Faydalanalım"

Ağar, açıklamalarında hükümet yetkililerinin "Kötü günler geride kaldı" söylemine atıfta bulunarak, "Kötü günlerin geride kalması elbette vatandaşlarımızı sevindiriyor. Ancak bu güzel günlerden asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan da faydalanmak istiyor. İnsanlar ev kirasını rahatça ödeyebilsin, mutfak masraflarını karşılayabilsin. Bu nedenle yüz güldüren bir artış bekliyoruz" dedi.

Mevcut Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti

Şu an bir işçi için uygulanan net asgari ücret 17.002 TL. İşverene maliyeti ise 23.502 TL’yi buluyor. Bunun içerisinde sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu gibi kesintiler yer alıyor.

Sürecin Sonuçlanması Bekleniyor

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantıda tamamlanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin çok uzamayacağını belirtirken, TÜRK-İŞ işçi taleplerini yazılı olarak iletecek. Yeni ücretin, işçilerin yaşam koşullarını iyileştirecek bir seviyede belirlenmesi bekleniyor.