Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli vatandaşlar "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunu merakla araştırıyor. Eğer herhangi bir zam açıklaması yapılmazsa, Kurban Bayramı ikramiyeleri Ramazan Bayramı ikramiyelerinde olduğu gibi 2.000 TL olarak ödenecek.

Ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor, benzer şekilde Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramın hemen öncesinde hesaplara yatırılmıştı. Yaklaşık 15 milyon emekli, TC kimlik numaralarının son rakamına göre 19 Haziran ile 26 Temmuz tarihleri arasında ödemelerin hesaplara aktarılmasını bekliyor.

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