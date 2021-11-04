Isparta Merkez'e bağlı Kuleönü Kasabası'na doğalgaz geldi. Toros Gaz araclığıya doğalgaz Kuleönü Kasabası'na ulaştı.
Doğalgazıın şimdiki rotası Eğirdir.
Doğalgaz Artık Eğirdir'e Doğru Yola Çıktı.
Hayırlı Olsun!
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