İletişim Fakültesi Öğrencileri ile “Usta-Çırak Buluşuyor”

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen “Usta-Çırak Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender Merter, reklamcılık sektöründeki tecrübelerini paylaştı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Salonu’nda gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Reklamcılık” başlıklı söyleşide Merter, günümüzde reklamcılık ve iletişim sektörünün tamamen bilimsel bir dal haline geldiğini vurgulayarak pandemi sürecinde hızlanan internet ortamın birçok yeniliğe, değişime ve dönüşüme neden olduğunu kaydetti.Reklamcılıkta en önemli unsurun reklamı tüketeni tanımak olduğunu söyleyen Merter, reklamcılığın dünya çapında temas halinde olduğuna dikkat çekti. Bir araştırma şirketince yapılan “Pandemi öncesi Türkiye’yi anlama kılavuzu” araştırma sonuçlarına değinen Merter, oranları öğrencilerle paylaştı.Türk grafik ve afiş sanatı açısından çok değerli bir isim olan İhap Hulusi Görey hakkında bilgi veren Merter, Şaheser lakaplı Görey’in eğitim ve iş hayatını aktararak günümüze kadar ulaşabilmiş bazı markaların tasarımlarını yaptığını söyledi.Etkinlik kapsamında ayrıca İhap Hulusi Görey’in hayatını ele alan kısa filmler izlendi ve eserleri öğrencilerle paylaşıldı. Etkinliğin sonunda eğitim ve iş hayatı üzerine konuşma yapan İnsan Kaynakları Uzmanı Gökçin Merter ise yabancı dil ve eğitim hayatında yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.“Usta-Çırak Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında “Junior Atölye” düzenlendi. İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında “İhap Hulusi Görey Sergisi” açıldı. Sergiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan, fakülte akademisyenleri, Ender Merter ve öğrenciler katıldı. Türk grafik sanatı ve reklamcılığın ilk temsilcisi, Türkiye’de açılan ilk grafik tasarım sergisinin sahibi Görey’in eserleri hayran bıraktı.