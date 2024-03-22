Kredi Faizleri Alev Aldı, Yüzde 76'yı Görenler İnanamadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık açıkladığı para ve banka istatistiklerine göre, kredi faizlerinde devasa bir artış yaşanıyor. Geçen hafta tüketici kredileri yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira seviyesine gerilerken, faiz oranlarında rekor bir yükseliş kaydedildi. Geçen hafta yüzde 63,36 olan tüketici kredi faizleri şaşırtıcı bir şekilde yüzde 76'ya kadar yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise 15 Mart haftasında 200 milyar 675 milyon 38 bin lira artarak 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya yükseldi. 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye çıkarken ticari kredi faizleri de yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e fırladı.

Haftanın en dikkat çeken artışı ise ihtiyaç kredi faizlerinde yaşandı. İhtiyaç kredi faizleri, yıl başından bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 63,36'dan yüzde 76'ya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin TL, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin TL oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin TL olurken, taksitli ticari krediler yüzde 0,95 artarak 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin liraya yükseldi. Kredi kartı bakiyesi ise yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin TL'ye indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 398 milyar 201 milyon 944 bin TL'si konut, 69 milyar 395 milyon 303 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 37 milyar 213 milyon 80 bin TL'si diğer kredilerden oluştu.