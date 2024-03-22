Emeklilikte Yeni Dönem: Yaşa Göre Maaş Geliyor!

Hükümet, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İş Kanunu'nda planlanan değişikliklerle birlikte emeklilik hakkı ve yaşı yeniden belirlenecek. En dikkat çeken nokta ise emeklilik yaşı ile taban aylık arasındaki ilişki.

Yapılan çalışmalar arasında, 10 bin lira altında maaş alan emeklilerin kök aylıklarının düzenlenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Planlara göre, emekli kök maaşının en düşük seviyede olması için çalışmalar hızla sürdürülüyor. Üzerinde durulan formüllerden biri ise emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi.

Meclis'te yapılacak anlaşma ile iş kanununda değişiklikler yapılacak ve emeklilik sistemi baştan aşağı yeniden düzenlenecek. Bu değişikliklerle birlikte, emekli olan kişilerin maaşları da önemli ölçüde değişecek.

Yeni düzenlemeye göre, emekli maaşları artık yaşa göre belirlenecek ve taban aylık belirli bir standart üzerinden hesaplanacak. Bu düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin lira seviyesine çıkarılacak.

Bu düzenleme ile birlikte emeklilik maaşı alacak olan kişiler, artık daha adil bir şekilde maaşlarını alacaklar. Yapılan düzenlemelerin enflasyon farkını da dikkate alarak emeklilerin refah seviyesini artırması bekleniyor.

Haziran ayı öncesinde tamamlanması planlanan düzenleme ile Temmuz ayında emeklilere yapılacak zamların da daha adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor. Bu sayede 10 bin liranın altında maaş alan 6,5 milyonu aşkın emekliye daha iyi bir yaşam standartı sunulacak.