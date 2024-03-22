Altın Fiyatları ve Dolar: Ünlü Ekonomist Remzi Özdemir'den Yorumlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının piyasalarda yarattığı etki, döviz ve altın fiyatları üzerinde merak konusu oldu. Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, bu konuda açıklamalarda bulunarak geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

Özdemir'in "Dolar Düşecek mi?" başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın aldığı beklenmedik faiz artırım kararı sonrası piyasalarda neler olacağına dair tahminlerde bulunduğu görüldü.

DOLAR VE EURO'NUN YÖNÜ NEREYE?

Merkez Bankası'nın ani faiz artırım kararıyla, seçim sonrasında beklenen devalüasyon endişelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirten Özdemir, dövizdeki sert hareketlere izin verilmeyeceğini ifade etti. Özdemir'e göre, yıl sonunda doların 40 lira civarında olması bekleniyor. Ancak düşüş ihtimaline karşı kesin bir hayır yanıtı veren Özdemir, Merkez Bankası'nın rezerv güçlendirme adımlarıyla dövizdeki düşüşün kontrol altında tutulacağını vurguladı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Özdemir'e göre, uluslararası etmenler altın fiyatlarının yükselişine devam edeceğini işaret ediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) bu yıl faiz indirimine gitmesi bekleniyor ve bu durum altının onsunun 2 bin 500 doların üzerine çıkmasına neden olabilir.

KONUT FİYATLARI VE BORSA

2024 yılında konut alımı yapmayı düşünenlere, faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle beklemeleri gerektiğini söyleyen Özdemir'e göre, konut fiyatlarında nominal olarak düşüş yaşanabilir. Özdemir, faizin borsanın en büyük düşmanı olduğunu ve yüksek faiz oranlarının borsayı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Remzi Özdemir'in analizleri, Merkez Bankası'nın faiz politikalarının yanı sıra döviz, altın, konut ve borsa gibi önemli ekonomik göstergelerin geleceğine dair önemli bir ışık tutuyor.