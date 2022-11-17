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KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEME ADINA DESTEKLER DEVAM EDİYOR

KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEME ADINA DESTEKLER DEVAM EDİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 17.11.2022 20:16
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KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEME ADINA DESTEKLER DEVAM EDİYOR
Köylerden kentlere göçün önüne geçilmesi adına devletimiz tarafından kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik desteklemeler tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu kapsamda Isparta Valiliği Köy Yaşam Merkezlerinde “Arıcılık Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolü” Vali Aydın Baruş’un başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un katılımı ile gerçekleştirildi. 
İmza töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, Isparta’da köyden kente göçün önüne geçilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman il Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi kanalıyla desteklerin devam ettiğini belirterek 2022 yılında çiftçilere yönelik 330 ton tohum ve bir milyon lira değerinde silajlık mısır desteğinde bulunulduğunu kaydetti. 
Vali Baruş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşam standartlarının geliştirilmesi projesi kapsamında 100 yetiştiriciye birer adet göçer çadırı ve güneş enerji paneli verileceğini söyledi. “İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği büyük öneme sahip olup yetiştiricilerin büyük bir kısımda yılın belli dönemlerinde meraya ve yayla koşullarında yaşamlarını sürdürmektedir. Mera ve yaylalarda yetiştiricilik yapan işletme sahiplerinin en büyük sorunları elektrik olmaması ve kendi yapmış oldukları sağlıksız, uygun olmayan barınma koşullarında yaşamlarını sürdürmeleridir. Elde ettikleri hayvansal ürünlerin muhafazasının zor olması, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve sosyal yaşantıdan mahrum kalması göçer ve yayla hayvancılığının azalmasında en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Projemizle yenilenebilir güneş enerji sistemi ve göçer çadırları sayesinde elektrik olmayan yayla ve mera gibi zor koşullarda yetiştiricilik yapan işletmeler için yaşam şartları kolaylaştırılmış olacaktır. İşletmelerin televizyon, radyo, buzdolabı ve cep telefonu gibi araçların sürekli kullanılabilirliği sağlanacak, barınma için daha düzenli çadırlar sayesinde ihtiyaçları önemli oranda karşılanmış olacaktır. Böylelikle giderek azalan yayla koşullarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha rahat, konforlu ve sürdürülebilir bir üretim kolu olarak devam edecektir. Proje kapsamında Isparta Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi, en az 100 damızlık anaç hayvanı olan, Sürü Yönetimi Elemanı Kursu sertifikasına sahip 100 yetiştiricimize birer adet göçer çadırı ve güneş enerji paneli dağıtacağız” dedi. 
Vali Baruş bunun yanında Isparta İli Buzağı Kulübesi Projesi kapsamında da damızlık sığır yetiştiriciliği yapan işletmelere 200 adet buzağı kulübesi dağıtımı gerçekleştirileceğini kaydetti. “Büyükbaş işletmelerinde en büyük sorunlardan biri buzağı ölümleridir. İşletmeler ekonomik olan ciddi kayıplar yaşamakta olup büyükbaş hayvancılığın devamlılığı için tehlike arz etmektedir. Yapılan proje ile buzağı kulübesi dağıtılarak ilimizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde, doğan buzağıların yaşam standartlarının artırılarak buzağı kayıplarının önlenmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında damızlık sığır yetiştiriciliği yapan ilimiz merkez ve ilçelerinde kurumumuzca belirlenen işletmelere 200 adet buzağı kulübesi dağıtım gerçekleştirilecek” dedi.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİNDE ARICILIK DESTEKLENECEK 
Vali Aydın Baruş’un üzerinde hassasiyetle durduğu diğer bir konu ise Isparta’da arıcılık sektörünün geliştirilmesi oldu. Vali Baruş, “Kullanılmayan köy okulu binaları köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor. Köy yaşam merkezleri öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2.000 Köy Yaşam Merkezi ile Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak yaşam merkezleri inşa edildiğini duyurulmuştu. İlimizde de bu kapsamda 18 tane köy yaşam merkezi açılmıştır. Halıcılık, el sanatları, su yönetimi, giyim ve ihtiyaç belirlenen diğer alanlarda 18 köy yaşam merkezimizde 240 kursiyerimiz eğitim almıştır. Köy yaşam merkezlerimizin 11 tanesinde coğrafi şartlara uygun olarak arıcılık faaliyetleri yapılması planlanmıştır. Arıcılık faaliyetleri kapsamında kursa katılıp başvuruda bulunanlara  destekleme adına hane başına 5 adet olmak üzere toplam 300 civarında arısı ile birlikte kovan dağıtacağız” dedi.
Ardından Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlerinin imza altına aldıkları “Arıcılık Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolü” imzalandı.
 
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