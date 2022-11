14 Kasım Dünya Diyabet Günü Paneli

14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde “Dünya Diyabet Günü Paneli” düzenlendi. Hastane Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Özgür Pirgon, diyabet eğitiminin önemine işaret ederek, ailelerin diyabet takibinin bilinçli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi. Diyabetli çocuklarla her zaman bir arada olduklarını ve onlarla yakından ilgilendiklerini belirten Prof.Dr. Pirgon, düzenli takip ve kontrollerin yapılmasının büyük önem taşıdığını hastalara insülin kalemiyle iğne yapmayı, yasaklı ürünlerden uzak durmayı ve bu gibi daha bir çok önemli bilgiyi özenle aktardıklarını ifade etti.

SDÜ Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Korkmaz diyabetin tarihi, türleri, belirtiler tanı tedavi aşaması gibi konularda bilgi verirken, “Kan şekeri ölçümü, kan basıncı ölçümü, ayak muayenesi, idrarda protein varlığına yönelik test, kolesterol testi, göz muayenesi, diş kontrolleri, EKG (Kalp grafisi) gibi tetkiklerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir” dedi. Korkmaz, her diyabet hastasının ilaç tedavisinin kendisine özel olduğunu ve bilinçsiz kullanılan her ilacın kişiye zarar verebileceğini aktardı.

SDÜ Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Ercan, diyabette egzersizin etkilerine değinerek, “Fiziksel aktivite planınız olmalı. Her gün bir önceki günden daha aktif olunmaya çalışılmalı. Sedanter davranışlar (bilgisayar, tablet, TV vb.) azaltılmalı” dedi.

Programda, hastanemizdeki görevinden ayrılan, Çocuk Endokrin ve Diyabet Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Müge Atar’a SDÜ Hastanesi Başhekim Prof.Dr. Rasih Yazkan tarafından çiçek takdim edildi.

Konuşmaların ardından diyabet şampiyonlarına ödülleri verildi. Müzik dinletisinin ardından katılımcılar için diyabete uygun yiyeceklerden oluşan kokteyle geçildi.