Koronavirüste kritik gelişme! DSÖ beklenen gelişmeyi paylaştı
Dünyayı saran koronavirüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü farklı ülkelerden 70 aşı çalışmasının bulunduğu bilgisini paylaştı. Örgütün açıklamasına göre bir çalışma Faz 2, iki çalışma ise Faz 1 test aşamasına geçmiş durumda. Avustralyalı araştırmacılar da klinik testlerden birkaç hafta uzakta olduklarını duyurdu.
Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen ve 114 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri paylaştı.
Koronavirüs aşı
ÜÇÜ İNSANLI TESTLERE BAŞLADI
DSÖ'nün açıkladığı son rapora göre dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapılıyor. Bu 70 çalışmadan ise üçü insanlı testlere başladı.
ABD'deki Moderna ve Inovio Pharmaceuticals adlı şirketlerin çalışmaları insan testlerinde ilk aşamaya geçmiş durumda.
Salgının merkezi Çin'deki Beijing Teknoloji Enstitüsü ve Hong Kong merkezli CanSino Biologics şirketinin ortak geliştirdiği aşı ise insan testlerinde ikinci aşamaya geçti.
Dünya sağlık örgütü aşı
CanSino mart ayında yaptığı açıklamada Çinli yetkilierden insanlı testlerin başlaması için onay aldıklarını duyurmuştu.