MASKE VERİLİYOR!

Isparta'da otobüse binen vatandaşlara ücretisiz maske veriliyor.

TEŞEKKÜR

Bugün Isparta Valiliği ekipleri öncelikli olarak maskelerin bir bölümünü vatandaşların kullanıldığı Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne teslim etti.İl hıfzıssıhha kurulu kararı ile vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacı ile Araçlarımıza maskesiz binmek yasaklanmış ve zaman zaman yolcularımız mağduriyet yaşamışlardı. Bu mağduriyet belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile temin edilen maskeler sayesinde giderildi ve şoförlerimiz maskesi olmayan yolcularımıza maskelerini takdim ettiler. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ederiz.