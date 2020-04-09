Korkutan görüntü: Koronadan ölen hastanın akciğerleri

Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastanın akciğer görüntülerini paylaştı.Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait akciğer görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.Koronavirüsten hayatını kaybeden bir hastanın görüntüleri herkesi hayrete düşürdü.Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, görüntülere ilişkindedi.