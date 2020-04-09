Korkutan görüntü: Koronadan ölen hastanın akciğerleri
Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastanın akciğer görüntülerini paylaştı.
Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastaya ait akciğer görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden bir hastanın görüntüleri herkesi hayrete düşürdü.
Prof. Dr. Erhan Tenekecioğlu, görüntülere ilişkin "İşte Korona enfeksiyonu nedeniyle vefat eden bi hastanın akciğeri.... Arkakadaşlar bu hasta Çin'den... 66 yaşında uzun süre sigara içmiş bi hastaya ait.. Hastanın korona enfeksiyonu sonrası akciğerleri ciddi derecede tahrip olunca akciğer transplantasyonu yapılmış hastaya" dedi.