Korona virüsü erkekleri daha çok vuruyor

Korona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgının cinsiyetler arasındaki etkisi de ortaya çıkarıldı. ABD’li ve İngiliz uzmanlar, erkeklerin korona virüsünden neden daha fazla etkilendiğini sebepleriyle birlikte açıkladı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 24 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Salgının ne zaman biteceği ve aşıyla ilgili yüzlerce çalışma devam ederken önemli bir araştırma yayınlandı.

University College London'da görevli Prof. Dr. Sarah Hawkes, corona virüsünün kadın ve erkekler arasındaki durumunu gözler önüne serdi. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'deki verilerle çalışmasına başlayan Hawkes, erkeklerde hem pozitif vaka sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü. Çin'de tespit edilen vakalarda erkeklerde ölüm oranı yüzde 2.8, kadınlarda ise yüzde 1.7 olarak kayıtlara geçti.

