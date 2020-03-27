ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor























Isparta Belediyesi Korona Virüs riskine karşın şehirdeki dezenfekte çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. 24 saat esasına göre oluşturulan ekipler şehrin her bir noktasında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince de maske ve tulum üretimi gerçekleştiriliyor.Isparta Belediyesinin ISMEK merkez binası ile Batıkent Mahallesi ve Anadolu Mahallelerinde bulunan kurs binalarında günlük bin adet maske ile 100 adet tulum dikiliyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak vatandaşların sağlığına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, bir yanda şehir genelinde dezenfektasyon işlerinin sürdüğünü diğer taraftan da ISMEK tarafından maske ve tulum üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Isparta Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor, bazı kararlar alıyoruz. Belediyemiz personeli ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ISMEK kurs birimimizde maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız kısa sürede yetecek kadar maske üretimi yapacaktır” dedi.