Kontrollü Sosyal Hayat Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Isparta Valiliği koordinasyonunda Isparta merkezi ve ilçelerinde; İlçe Kaymakamlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Zabıta, İl Tarım Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları görevlilerinden oluşturulan 350 ekip ve 3000’inin üzerindeki görevliyle kontrollü sosyal hayat denetimleri yapılıyor.Ekipler tarafından iş yerleri, yeme içme yerleri, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berber ve kuaförler gibi birçok yerde denetim gerçekleştiriyor.İl Merkezinde Vali Yardımcısı Haluk Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen denetimler berber ve kuaförlerden başladı. Vali Yardımcısı Şimşek berber ve kuaförlere habersiz denetimler gerçekleştirerek kontrollü sosyal hayat kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. İş yeri sahibi ve vatandaşlara MASKE + MESAFE + TEMİZLİK konularında uyarılarda bulunan denetimlerde diğer iş yerleri de ziyaret edilerek kontrollü sosyal hayat kuralları hakkında hatırlatmalar yapıldı.Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Şimşek, yaptığı denetimlerde esnafın ve vatandaşların genel itibariyle kurallara uyduğunu belirterek öncelikli amaçlarının ceza yazmak olmadığını ancak vatandaşların da kurallara istinasız bir şekilde uymasının pandemiyle mücadelede en güçlü yanları olacağını söyledi.Isparta merkezinde ve ilçelerinde 3000’i aşkın görevliyle sürdürülen denetimler sırasında ekipler; koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat kuralarına uyulup, uyulmadığını kontrol etti, eksik görülen noktalarda işletme sahipleri ve çalışanları uyardı. Denetimler sırasında vatandaşlar ise MASKE+MESAFE+TEMİZLİK konusunda uyarıldı. Kurallara uyan işletmelere ve vatandaşlara teşekkür edildi.