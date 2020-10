ITSO Yönetimi, İzmir ve Manisa’daki Ispartalı işadamlarını ziyaret etti

ISPARTA ADINA GURUR VEREN BAŞARI HİKÂYELERİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYORLAR

40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR

KENDİMİZİ İZMİRLİ OLARAK GÖRMÜYORUZ

KOMBİ FABRİKASI KURACAKLAR

PASTANE AÇMAK İÇİN GELDİLER AMA SANAYİCİ OLDULAR

İMAJ MOBİLYA İHRACATINI ARTIRDI

PANCAR OSB’NİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN ISPARTALI BAŞKAN

GURUR DUYDUK

TÜRK EKONOMİSİNE DEĞER KATIYORLAR

ITSO’dan Türkiye ekonomisine değer katan Ispartalılara ziyaretIsparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa ve İzmir sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren Ispartalı işadamlarını ziyaret etti, Türkiye ekonomisine sağladıkları katkıdan ötürü duyulan gurur ve mutluluk ifade edildi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, başka şehirlerde faaliyet gösteren Ispartalı işadamları ile yakın diyaloğunu sürdürüyor. ITSO’da yıllardır süre gelen Ispartalı işadamları ziyaret programları kapsamında Manisa ve İzmir’e iş gezisi düzenlendi. Ispartalı işadamlarının büyükşehirlerde elde ettikleri başarılarının öyküsü dinlendi, Isparta için işbirliği içerisinde olunması temennisi iletildi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Öztürk, İbrahim Tekeli ve İbrahim Güler ile Genel Sekreter Nihal İspir’den oluşan heyet ilk ziyaretini Manisa OSB’de faaliyet gösteren Emplas A.Ş’ye yaptı. ITSO Yönetimi, 40 yıldır İzmir’de ticaret yapan ve elektrikli ev aletleri sektörüne yan sanayi olmayı başaran Ahmet, Yalçın ve Suat Şibar kardeşlerin başarı öyküsüne tanık oldu. Arçelik’te uzun yıllar çalıştıktan sonra kardeşleri ile birlikte Emplas A.Ş’yi kuran Ahmet Şibar, tesis hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı:“ODTÜ mezunu bir işadamıyım. Uzun yıllar Arçelik’te çalıştıktan sonra kardeşlerimin öncülük ettiği bu fabrikaya geçtim. Birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. 40 yıllık bir şirketiz. Fişli kablo, kablo, cihaz içi kablolar üretimi yapıyoruz. 3 yıl önce 150 çalışanımız olmasına rağmen şu an 50 istihdam ile üretime devam ediyoruz. Emek yoğun bir işte faaliyet gösteriyoruz. Yabancı işletmelerle çalıştığımız için ucuz emek istiyorlar. Biz de ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Büyüme stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. 6600 m2 kapalı alandaki fabrikamızda elektrikli ev aletleri sektörüne yan sanayi olarak hizmet veriyoruz.”ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve beraberindeki heyet daha sonra İzmir’in yüzde 100 doluluğa sahip iki OSB’sinden birisi olan ve Ispartalı İşadamı Mahmut Ünlüsoy’un başkanlığını yaptığı Pancar OSB’ye geçti. Burada ilk ziyaret Isparta’da faaliyetleri devam ederken daha çok ihracat, daha çok üretim için İzmir’de de konuşlanan ÜNMAK Isıtma Sistemleri’ne yapıldı. ÜNMAK markasının sahibi Mehmet-Mahmut ve Sabit Ünlüsoy kardeşler ITSO heyetine fabrika ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.ÜNMAK A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünlüsoy, İzmir’e geldikten sonra Pazar ve ihracatta büyük artış olduğunu söyledi. Şu anda 3 vardiya, 24 saat faaliyet gösterdiklerini belirten Ünlüsoy, en fazla Çin olmak üzere 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Şirketin merkezinin ve ihracat kaynağının Isparta’da olduğunun altını çizen Ünlüsoy, hiçbir zaman Isparta’da kopmadıklarını, Isparta’daki yatırımları da artırma kararı aldıklarını açıkladı. Ünlüsoy, “biz kendimizi İzmirli olarak görmüyoruz. Isparta’da da üretiyoruz ve üretimimiz artırmak için çalışıyoruz. İstihdamımızı da artırıyoruz. Isparta fabrikamızı kapatma gibi bir şey söz konusu değildir. Isparta’da da büyüme kararı aldık” dedi.ÜNMAK’ın yeni yatırımları da olduğunu anlatan Mehmet Ünlüsoy, yakında İzmir Pancar OSB’de doğalgaz kombisi üretimine başlanacağını müjdeledi. Ünlüsoy, ÜNMAK’ın Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 1500 şirketi arasında olduğunu ve 500 kişiye istihdam sağladığını sözlerine ekledi.Pancar OSB’deki ziyaretler Uluborlulu işadamı Mehmet- Mesut Kanık kardeşlere ait Miks Gıda ile devam etti. Uluborlu’da sokak ve caddelerde dondurma satarak, Isparta’da pasta ustalığı yaparak ticarete başlayan Mesut-Mehmet Kanık kardeşlerin pasta sanayiye krem şanti temini yapma noktasına geldiği başarı öyküsü ITSO yöneticilerince anlatıldı. Ispartalı İşadamı Mehmet Kanık, “1991’de pastane açmak için geldiğimiz İzmir’de başka işlere itildik. Ispartalılar akıllı insanlar. Kabuğuna sığmazlar. Bulunduğu yerde yetinmezler. Krem şanti üretimi yaparken ketçap-mayonez imalatına da geçtik. Türkiye’de ilk bitkisel krem şantiyi ürettik. Hayvancılık sektöründe de yatırımlarımız var” diye bilgi verdi.Isparta OSB’de faaliyet gösterirken ihracat pazarını büyütmek için İzmir’e yelken açan İmaj Mobilya da ziyaret edildi. İmaj Mobilya Sahiplerinden Murat Özkutlu, ITSO heyetine fabrikayı gezdirdi. Isparta’da İrfan Özkutlu’nun, İzmir’de de Murat Özkutlu’nun yönetimindeki imaj’ın İzmir limanı sayesinde ihracat pazarını büyüttüğü anlatıldı. İşadamı Murat Özkutlu, “İzmir’i tercih etmemizin nedeni burada liman bulunması. Bu limandan Dünyanın her tarafına kolaylıkla mal gönderebiliyorsunuz. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladık. İzmir’de yapamadığımızı Isparta’da, Isparta’da yapamadığımızı İzmir’de yaparak üretime devam ediyoruz” dedi.ITSO heyetinin son ziyareti Pancar OSB Müdürlüğü ziyareti oldu. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, Isparta heyetine OSB hakkında bilgiler verdi. İzmir’in yüzde 100 doluluğa sahip 2. OSB’sinin Pancar olduğunu belirten Ünlüsoy, yıllardır süren bir hayali de gerçekleştireceklerini açıkladı. İzmir Otoban’ın dan OSB’ye giriş yolu yapılması noktasında çalışmaları başarı ile tamamladıklarını kaydeden Ünlüsoy, böylece sanayi bölgesinin daha cazibeli hale geleceğinin altını çizdi. Yaklaşık 4000 kişinin istihdam edildiği Pancar OSB’nin 130 hektar alana sahip olduğunu ve tamamının dolu olduğunu belirten Ünlüsoy, Isparta’dan İzmir’e açılmak isteyenlerin her zaman emrinde olduğunu ifade etti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye’nin en başarılı OSB’lerinden biri olan Pancar OSB’nin başında bir Ispartalının olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek şu konuşmayı yaptı:“Bugün burada çok gururlandık. Isparta dışında da büyük bir Isparta olduğunu gözlemledik. Biz her zaman diyoruz. Isparta sadece Isparta şehrinden ibaret değildir. Bizim Türkiye geneline yayılmış, megakentlerde başarısını ispat etmiş işadamlarımız var. Türkiye ekonomisine değer katıyorlar. Yatırımları ve faaliyetleri Isparta’da olmayabilir ama kalpleri hep Isparta için çarpıyor. Ne zaman ne desek koşup geliyorlar. Isparta’ya yatırım yapanlar da var. Daha da olacaktır.Biz Isparta dışında faaliyet gösteren işadamlarımızı da odamız üyesi olarak kabul ediyoruz. Türkiye’nin her kentinde yapılan üretim ve ihracat Türk ekonomisine yapılan katkıdır. Bugün burada Şibar ailesinin Emplas tesislerini gördük ve gururlandık. Elektrikli ev aletleri sektöründe devasa markaların yan sanayi temincileri. ÜNMAK şehrimizin markası. Hala Isparta’da üretimleri ve istihdamları var. İzmir’de pazarı büyüttüler. İhracatlarını ve üretimlerini artırdılar. Şirket merkezleri hala Isparta’da. İhtiyaçları olan her şeyi Isparta’dan karşılıyorlar. İmaj Mobilya, Isparta’da da üretiyor, İzmir’de de üretiyor. Üretimi artırıyorlar, ihracat yapıyorlar. Miks Gıda Ispartalı hemşehrimiz yeni tanıştık. Burada başarılı işlere imza atıyor. İnşallah Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu şekilde faaliyet gösteren, üreten tüm firmalarımızı ziyaret edeceğiz. Isparta adına gururumuzu ifade edeceğiz.”