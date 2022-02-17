Kişnişi Kullanmanız İçin 10 Neden
Türk mutfağında ve dünya mutfaklarında önemli bir yeri olan kişniş, sağlığa olan faydalarıyla da kendinden çoğu zaman söz ettirir. Baharat dolabından eksik edilmeyen kişniş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketmeniz önerilen çeşitlerden biridir. Eğer henüz kişnişle tanışmadıysanız; sizlere burada kişniş faydası hakkında çok değerli bilgileri sunmak istiyoruz.
Bitkisel tedavi önerilerinden biri olan kişniş, doğal yöntemlerle hastalıkları iyileştirmek isteyenlerin favori bitkilerinden biridir. Bitki diyoruz çünkü kişniş; maydanozgillere ait bir türdür. Otları maydanozu andıran bu bitki, tohumlarında mucizevi faydaları saklar. Akdeniz iklimini gördüğü topraklarda verimli şekilde yetişen kişniş, pek çok kişinin severek tükettiği faydalı besinlerden biri olmuştur.
Tatlısından tuzlusuna kadar birçok tarifte yer almayı seven kişniş faydaları ile sizlere kendini burada tanıtacak. Dinç bir vücuda, sağlam bir bünyeye, hastalıktan uzak bir yaşama sahip olmak isteyenler bu satırlardaki kişniş otu faydaları maddelerine dikkat kesilebilir. Bakalım, kişniş tohumu faydaları nelermiş beraber hatırlayalım.
Kişniş Nedir?
- Kişniş, tohumu için özellikle yetiştirilen bir bitkidir. Bu bitki nemli ortamları ve çayırları çok sever.
- Tatlı, cevize benzer bir tadı olan kişniş mutfakta pek çok şekilde kullanılmaktadır. Kendine has bir tadı ve kokusu olan kişniş, yüksek oranda vitamin içermektedir.
- Hastalıklara karşı vücudu korumak isteyenlerin mutfağında kişnişe yer vermesi önerilir.
- Yeşil yaprakları olan bu bitkiyi ilk gördüğünüzde maydanoz zannedebilirsiniz.
- Maydanozdan ayrılan yönü tohumlarıdır. Tohumları, bu bitki farklı kılmaktadır.
- Uzmanların sağlıklı yaşamak için önerdiği kişniş otu ve tohumu, birbirinden faydalı özellikler taşımaktadır. Bu faydalara şimdi alt başlığımızda değineceğiz.
Kişnişin Faydaları: 10 Önemli Özelliği
1) Göz Sağlığını Korur
- Kişniş görme yetisini güçlendirme özelliğine sahiptir. Bu bitki sayesinde göz sağlığı korunur.
- Retinanın güçlenmesine yardım ederken hasar görmesine de engel olur. İleri yaşlarda görme problemleri yaşamamak için kişniş tüketimine önem verebilirsiniz.
2) Ağız Yaralarına İyi Gelir
- Antioksidan özelliği olan kişniş, ağız içindeki bakterilerin temizlenmesine yardım eder. Yayılmasını önleyerek diğer hastalıklara da engel olur.
- Ağız yaralarına doğal yolla çözüm bulmak için kişniş çayı ya da baharatı tüketebilirsiniz.
3) Kalp Sağlığını Korur
- Çağın hastalığı olan kalp krizini önlemek için yemeklerinizde kişnişe yer vermeyi unutmayınız.
- Kalbe giden damarları temizleyen kişniş, çeşitli kalp hastalıklarını önleme konusunda çok başarılıdır.
4) Stresi Önler
- İş ve yaşam telaşı, ruhunuza ve bedeninize yansıyorsa kişnişle tanışma zamanı gelmiştir.
- Kişniş stresli ruh halini gideren, sinirleri gevşeten bir bitkidir. Bu etkisini görmek için çayını içebilirsiniz.
5) Kemikleri Güçlendirir
- Kalsiyum kaynaklarından biri olan kişniş, kemiklerin güçlenmesine de destek oluyor.
- Kemik hastalıklarından korunmak, daha güçlü bir bedene sahip olmak için kişnişle tanışmanız önerilir.
6) Hücre Yenilenmesini Sağlar
- Antioksidan yapısıyla dikkat çeken kişniş, hücrelerin yenilenmesinde rol oynar.
- Yaraların iyileşmesi, cildin yenilenmesi, daha genç ve canlı görünme gibi durumları kişniş sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.
7) Vücuda Zindelik Katar
- A, B ve C vitamini içeren kişniş vücudun enerjili olmasına yardım etmektedir. Bağışıklık sistemini uyarıp güçlendirdiği için pek çok kişiye önerilir.
- Gün içinde kendinizi iyi hissetmek ve yorulduğunuzu anlamamak için kişniş çayını ve baharatını tüketebilirsiniz.
8) Kan Şekerini Kontrol Eder
- Şeker hastalarının doktora danıştıktan sonra kullanması önerilen kişniş, kan şekerini dengeleme görevini taşır.
- Kan şekeri dengelediğinde aniden gelen acıkmalar ve yorulmalar da önlenebilir. Kişniş sayesinde mideniz de bedeniniz de daha iyi hissedecek.
9) Kolesterolü Dengeler
- Kalp ve damar sağlığını tehdit eden kolesterol, kişniş ile kontrol altına alınıyor.
- Eğer kolesterol seviyeniz yüksekse ve sağlığınızı risk altına alıyorsa doktorunuza danıştıktan sonra kişnişe öğünlerinizde yer verebilirsiniz.
10) Sindirim Problemlerini İyileştirir
- Pek çok kişi yemeklerden sonra hazımsızlık yaşadığını ve bağırsaklarının durgunlaştığını söyler.
- Bu durumlara önlem almak için yemekten 20 dakika sonra kişniş çayı içebilirsiniz. Sindirim sistemini düzenleyen kişniş size iyi gelecektir.
Kişniş Tohumunun Faydaları Nelerdir?
Kişniş hem yeşil dallarıyla hem de tohumuyla sağlıklı beslenmenin bir parçası olmuştur. Bu bitkinin tohumları kadın ve erkekler için öylesine faydalıdır ki; duyanlar hemen kişniş tohumu edinmek ister. Şimdi bu faydalarını hatırlatalım:
- Ağız içinde oluşan yara ve tahrişleri iyileştirme konusunda akıllara gelir.
- Cilt dokusunun yenilenmesine ve iyileşmesine yardım eder.
- Bağırsakların çalışmasına, bakterilerden temizlenmesine öncülük eder.
- Görme yetisinin güçlü kalmasına destek olur.
- Vücudu hastalıklara karşı korur ve güçlendirir.
- Enfeksiyon durumlarında tüketilen kişniş tohumu, vücudun toksinlerden ve bakterilerden arınmasına yardım eder.
Kişniş Nerelerde, Hangi Yemeklerde Kullanılır?
Faydalarını saydığımız kişniş, bu dakikadan sonra birçok eve konuk olacaktır. Çünkü pek çok yemekte kolayca kullanılabilir ve etkilerini gösterebilir. Peki, kişniş hangi tariflere daha çok yakışır? Kullanım alanları hakkında sizlere kısa bir fikir vermek istiyoruz:
- Tohumu ya da yaprakları ile çay demleyebilirsiniz.
- Öğütülen kişniş tozlarını aklınıza gelen her yemeğe tuz ve biber gibi ekleyebilirsiniz.
- Yoğurtlu salatalara ve mezelere bir tutam ekleyerek lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için balla karıştırıp tüketebilirsiniz.
- Omlet yaparken aroma vermesi için kullanabilirsiniz.
- Yoğurtlu çorbalarda kullanım alanı çok yaygın olduğu için toz haline gelen kişnişi nane sosuna ekleyebilirsiniz.
- Kurabiye, kek, poğaça, krep gibi birçok unlu yiyeceklere ilave ederek faydalarını görebilirsiniz.