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Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firma başvurdu

Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firma başvurdu
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firma başvurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde kapsamı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine Selçuk, bu ödeneğin genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz, zorlayıcı sebepler veya dışsal etkiler altında iş yerlerinde haftalık çalışma süresinin azaltıldığı veya faaliyetin durdurulduğu dönemlerde, işveren ve çalışanlara destek amacıyla uygulanan bir yöntem olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı paket çerçevesinde Kısa Çalışma Ödeneği'nin gün sayısının 450, hizmet akdine bağlı kalma gün sayısının da 60'a indirildiğini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın ödenekten faydalanabileceğini vurguladı.
Bakan Selçuk, aynı zamanda başvurularda istenen evrakın da azaltıldığını, müracaatlara daha hızlı yanıt verilen bir süreç yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular, pazartesi günü başladı. Bugün 4. gün. İşletmeler başvuruyor. Şu ana kadar 7 bine yakın firmamız başvurdu. Şu anda veri vermek için erken bir süreç. Herkes şu anda form ve evrakını tamamlıyor. Geliştirdiğimiz bir uygulama var, o uygulama sayesinde her gün kaç başvuru geldiğini, kaçına kabul verdiğimizin oranlarını birebir her gece izliyorum."
Büyük, orta, küçük ölçekli gibi her kesimden firmanın başvurusunun olduğunu anlatan Selçuk, "Elimizde ilk veriler var. Şu anda daha çok imalat sektöründen firmalarımız başvurmuş." bilgisini paylaştı. Selçuk, süreç içerisinde daha detaylı verilerin de ortaya çıkacağını kaydetti.

"Bakanlığımızda esnek çalışmayı başlattık"
Bakan Selçuk, telafi çalışma süresinin de 2 aydan 4 aya çıkarıldığının anımsatılması üzerine, amaçlarının hem çalışanın maaş kaybına hem de işverenin iş gücü kaybına uğramamasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Selçuk, "Kamuda esnek çalışma başladı. Bakanlığınızda esnek çalışma mümkün mü?" sorusuna, "Biz başlattık bile. Her bölümümüz için değil ama bazı bölümlerimiz buna çok uygun. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün kamuda hem uzaktan çalışmaya hem de esnek, dönüşümlü çalışmaya geçtik. Cumhurbaşkanımızın kararından sonra birimlerimizin yapısına göre kimi birimlerimiz uzaktan çalışmaya kimisi de dönüşümlü çalışmaya geçti." yanıtını verdi.
Şu anda ilk haftada olduklarını ve iyi gittiğini belirten Selçuk, böylelikle uzaktan ve esnek çalışma yöntemlerinin verimliliğini de görmüş olduklarını dile getirdi.
Selçuk, her hizmetin özelliğinin farklı olduğunu ve Bakanlığın sosyal hizmet kuruluşlarında bu dönüşümün sağlanmasının kolay olmadığını ifade etti.

"2020'nin ramazan ikramiyesini de öne alma kararı aldık"
Bakan Selçuk, "En düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkarıldı, bir de ikramiyeler söz konusu. En düşük emekli maaşındaki artış kaç kişiyi kapsıyor? Bayram ikramiyeleri hangi sisteme göre ödenecek?" sorusu üzerine, 2020 yılı için en düşük emekli maaşını nisandan itibaren bin 500 lira olarak vermeye başlayacaklarını söyledi.
Selçuk, PTT ile bir protokolleri olduğunu, 65 yaş üstündeki kişilerin aylıklarını PTT'den almayı kabul ettiklerinde maaşlarını evden teslim alabildiklerini anımsatarak, "Bankalar Birliğimizle konuştuk, üç kamu bankamız, bu dönemde promosyon taahhütlerini de tutarak, bankalarımız bu hizmeti vermeyi kabul ettiler." dedi.
Dini bayramlarda 2018'den bu yana 12 milyonu aşkın emekliye biner lira bayram ikramiyesi verdiklerini hatırlatan Selçuk, "Totalde 12 milyarı aşkın bir aktarım yapıyoruz. 2020'nin ramazan ikramiyesini de öne alma kararı aldık. 2020'nin bayram ikramiyesi inşallah nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak." diye konuştu.
Emeklilerin bankalara yığılmasını engellemek için bunu kimlik numaralarına göre dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ona dair önlemler de alıyoruz. İnşallah emeklilerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerindeki önlemlere ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, 153'ü Bakanlığın olmak üzere 426 huzurevi bulunduğunu ve burada 420 bini aşkın kişiye hizmet verildiğini söyledi.
Koronavirüsün tespit edildiği ilk günden itibaren bütün önlemlerini aldıklarını dile getiren Selçuk, giriş çıkış yasaklarını, kısıtlarını getirdiklerini, 6 saatte bir periyodik ateş ölçümü yaptıklarını, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sık sık istişarede bulunduklarını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Projesi
Bakan Selçuk, Vefa Sosyal Destek Projesi'ne ilişkin de bilgi vererek, bunun, kendilerinin geçen yıldan bu yana uyguladıkları pilot bir proje olduğunu anlattı.
Yaşlıların evde bakım hizmetlerini görebilmek, sağlık hizmetlerini yapabilmek, özellikle tek başına kalan yaşlıların yanlarında olunduğunu vurgulamak için projenin başlatıldığına işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:
"İlk etapta bu projeden geçen sene 20 bini aşkın yaşlımıza hizmet verdik. Dolayısıyla yeni bir proje değil. Fakat bu süreçte 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtı geldikten sonra, bu projeyi daha verimli kılmak adına, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nde de gündeme getirdik. Orada da Cumhurbaşkanımız dile getirdi, özellikle 80 yaş üstü tek başına yaşayan yaşlılarımıza, büyüklerimize olan bu desteği. Daha sonra bunun bir koordinasyon grubu kuruldu, Vefa Koordinasyon Grubu olarak, valilerimizin, kaymakamlarımızın da koordinasyonunda ilde hem Bakanlığımızın hem de diğer bakanlıkların, sivil toplu kuruluşlarının, jandarmamızın, emniyet personelimizin desteğiyle şu anda çok güzel bir hizmet sunuyorlar. Bu anlamda bütün valilerimize, İçişleri Bakanımıza teşekkür etmek isterim."
Selçuk, bu projede personel eğitimin nasıl karşılandığına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de yardımlaşma kültürüne çok alışkın bir milletiz ve zaten başarılı bir pilot projeydi ve burada sahada çok etkin bir kamu personelimiz var. Kızılay'ımız, AFAD'ımız var. Emniyet personelimiz, jandarmamız var. Bizim ASDEP personelimiz, sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımız, personelimiz var. Dolayısıyla aslında buna alışkın saha çalışanlarımız var. Adapte olmak zor olmadı. Şu anda valiliklerimizin koordinasyonunda çok güzel gidiyor." açıklamasında bulundu.

"Bu dönemde en önemli şey evde kalmamız"
Valilerin kendilerine farklı fikirlerle de geldiğini anlatan Selçuk, Ramazan Bayramı'nda internet, dijital platformları kullanarak koli dağıtımına gidileceği haberlerini aldığını söyledi.
Selçuk, "Güzel bir süreç ilerliyor. Vefa'da bizim pilot başladığımız bir projenin bugünlere geldiğini görmek de çok güzel bizim için." dedi.
Vatandaşlara ramazan ayı için çağrıda bulunan Selçuk, "Bu ramazanda daha ziyade evde kalacağız. Ailelerimizle beraber iftar yapacağız. Belki de ramazanın ruhuna daha uygun bir ramazan geçireceğiz, evde ailelerimizle beraber. Her zaman her şeyin başı sağlık. Önce sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun. İnsanımızın sağlığı yerinde olsun. Biz her zaman diyoruz ki diğer toplu etkinliklerimizi, programlarımızı her daim yaparız. Ama bu dönemde en önemli şey evde kalmamız." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızı koruyacak projeleri destekleyeceğiz"
Bakan Selçuk, kısa ve orta vadede çalışanları destekleyecek yeni paket çalışmaları olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Bu noktada Bakanımız Berat Albayrak Bey ile Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nde de çok yakın, beraber mesai harcadık. Çok iyi karşılıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanımız ile yeni projelerin içindeyiz. Ben onu söyleyeyim, beraberce.
İnşallah bu süreçte de hem çalışanımızı hem diğer bütün vatandaşlarımızı koruyacak birçok projeyi yine destekleyeceğiz. Biliyorsunuz her gün yeni adımlar da atıyoruz. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor, biz devlet olarak her zaman onların yanlarında, arkasında olacağız. Devlet bugünler için var. Gerek Hazine ve Maliye Bakanımız, gerekse diğer bütün bakanlıklarımız, elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek bu süreci beraberce, birlik beraberlik içinde aşacağımıza inanıyorum."
Emekli ikramiyeleri için tarihin belirlenip belirlenmediğine ilişkin olarak da Selçuk, emekli ikramiyelerinin nisanda 10 günlük periyoda yayılarak yatırılacağını kaydetti.
 
 
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