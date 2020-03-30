Evler artık internetten görücüye çıkacak!
Dünyanın önde gelen fuarları bu yıl Koronavirüs nedeniyle açılmadı. Virüs nedeniyle ileri tarihli fuarlar dijital fuarcılık dönemine başladı. İlk dijital fuar duyurusunu MİPİM yaptı. Duyuruya göre evler görücüye internet üzerinden çıkacak.
Küresel salgın haline gelen Koroma Virüs, dijital dönüşümü hızlandırdı. Her alanda hayatımızı etkileyen bu dönüşümden fuarlar da nasibini aldı. Bu yıl dünyanın önde gelen birçok fuarı Korona Virüs nedeniyle gerçekleşemedi. Birçoğu ise fuar tarihini ileri bir zamana erteledi. Ancak hızla yayılan ve hala dünya genelinde kontrol altına alınamayan virüs nedeniyle ileri tarihli fuarlar da riske girdi. Bu durum dijital fuarcılık dönemini başlattı. İlk dijital fuar duyurusunu da MİPİM yaptı.
EVLER GÖRÜCÜYE NET’TEN ÇIKACAK
Her yıl Fransa’nın Cannes şehirnde gerçekleşen ve bu yıl kapılarını koronavirüs nedeniyle 25 Mart’ta 2020’de açamayan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’de tarih 2-5 Haziran’a ertelemişti. Ancak dünya genelinde virüsün hala kontrol edilememesine karşı MIPIM yönetimi yeni bir adım attı. Fransa’dan 2020 katılımcılarına gelen mailde MIPIM yönetimi planlanan MIPIM 2020’yi eylül ayında iki günlük, Paris merkezli bir emlak ve teknoloji liderleri toplantısına ve yeni bir çevrimiçi deneyim olan MIPIM Connect'e dönüştürdü.
BİR İLK GERÇEKLEŞECEK
Böylece 31’ncisi gerçekleşecek MIPIM’de bir ilk yaşanacak ve evler bilgisayar penceresinden alıcıyla buluşacak. Reed MIDEM Emlak Bölümü Direktörü Filippo Rean. “Virüsün hızlı yayılması, yıkıcı etkisi ve belirsiz gelişimi göz önüne alındığında, haziran ayında Cannes'da büyük bir MIPIM fuarının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu yılın sonuna kadar geleneksel bir MIPIM organize etmek mümkün olmadığından, sonbaharda Paris'te müşteriler için farklı bir toplantı şekli ve dijital bir deneyim olan MIPIM Connect'i planlıyoruz. Bunlar endüstrinin toparlanmaya başlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor ve Mart 2021'de Cannes'daki MIPIM'in öncüleri ”diye konuştu. Tüm dünyada 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer üreten küresel fuarcılık sektörü yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Fuarcılar dünya genelinde bu dönemde yapılamayan fuarlar nedeniyle sektörün kaybının 100 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor.
KAYITLAR NİSANDA
MIPIM, gayrimenkul endüstrisinin iyileşmesini hızlandırmak için iş yapmak, zamanında içerik ve ağdan yararlanmak isteyen uluslararası gayrimenkul liderlerinin buluşmasıyla organize edecek. Konferans programı, ağ oluşturma fırsatları ve ödüller Eylül ayında, Paris'teki diğer faaliyetlerle birlikte gayrimenkul alanında inovasyona odaklanacak. MIPIM Connect, Nisan ayında başlayacak ve MIPIM 2020'ye kaydolan delegeler için ücretsiz olacak. Yeni çevrimiçi hizmet, bir dizi düşünce liderliği içeriği, ağ oluşturma ve iş araçları içerecek ve bir yıl boyunca dünya çapında gayrimenkul profesyonellerince kullanılabilecek.