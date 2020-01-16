KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT!

KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.01.2020 20:31
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Isparta Düğün Salonları

KIŞ GELDİ... BUZ SÜLÜKLERİ NE DİKKAT

Saygıdeğer gönül dostlarım. Sevgiler, selamlar ileterek konuyla ilgili paylaşıma devam ediyorum. Yaşadığımız hayatta dört mevsim sunulmuş bize beşinci mevsim olarak da gönül dünyamız olabilir. Çünkü gönlümüz renkli hülyalara dalmaktadır. Her ne kadar gözle görülmese de, beynimizden, kalbimizden geçenleri hissettikçe hayal dünyamızı da genişletiyoruz.

Dört mevsimi sırasıyla bir ömür yaşayabilmek her insana nasip olmaz, her ülkeye de nasip olmaz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk oğlu Türk olup dünyanın ortası ve kalbi durumun da olmamız bizim dört mevsimi de yaşamamıza fırsat veriyor.Ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri de bundan
kaynaklanmaktadır. Tarım arazilerinin çokluğu, ürünlerimizin de bereketini artırıyor. Her ürüne mevsimlerin etkisi büyük oluyor.

Bazı insanlar yazdan, bazı insanlar kıştan şikayetçi olmaktadır. Sonbahar, ilkbahar dan çoğunluk memnundur. Mevsimleri menfaatimiz doğrultusun da dışlamamız yanlış olur. Kış gelince insanoğlu üşümemek için kalın giyinerek tedbirini alıyorsa, bazı hayvanlar da kışlık yiyeceklerini, yuvalarını hazır edip kış uykusuna yatmaktadır. Allah doğanın yani toprağın üzerini karla kaplıyor.

Bazı aileler kendi imkanlarıyla kışlık yakacaklarını hazırlar. Bağdan, bahçeden çıkan artıklar, hayvan tezekleri kırsal bölgelerin yakacakları dır. İlçe ve şehir merkezlerinde çoğunlukta odun, kömür devreye girse de, doğal gaz
olan bölgelerin ısınma problemin de rahatlık yaşanmaktadır. Kaloriferler her zaman rahatlık sağlar. Bütün odaların sıcak olması sağlığımızı da dengeler.

Kış mevsimiyle ilgili hazırlıkları, ayrıntıları anlatmakla bitmez. Çünkü dikkat edilmesi gereken çok hususlar vardır. Ucuz kömür alacağım derken tehlike arz edecek kömürü eve misafir edersiniz, sobanın da emniyet kapağını kapatarak hava aldırmayarak zehirlenip ölümlerin artmasın da sebebiyet verebilirsiniz. Her şeyi bilinçli kullanmak lazım, ehline de danışmak gerek.

Tehlikeler sadece hane içinde yaşanmıyor. Caddelerde, sokaklarda çatı uçlarından karların eriyip donmasıyla sarkan buz sülükleri Allah korusun sivri uçlarıyla beynimize saplanabilir. Başımıza ne kadar kalın örtü örtsek de onun yukarıdan gelen hızı tüm bedenimize zarar verebilir. Tehlikeli yollardan, uzak durun, kaygan kaldırımlardan da giderken dikkat edin, her yöne iyi bakınız.

Ömrümüzün dörtte biri yolculukla geçtiği için bunun dörtte biri de kış mevsimi içinde geçiyor. Gerek özel, gerek tüzel vasıtalarla yolculuk yaparken kendinizi emniyete alın, almayanları da uyarın. Karlı, buzlu yollarda zincirsiz araca binmeyin, Kullandığınız araçta da hava şartları ne olursa olsun mutlaka zincir bulundurunuz. Kısa mesafeler de bile emniyet kemeri takmayı unutma! .

Hayatın değerini, mevsimlerin değerini, büyüklerin ibret verici sözlerini yaşadıkça anlıyoruz. Sözleri özü olan şiirleri de nasihat olarak algılamalıyız.
Kolayca okuduğunuz bu eserler, bin bir emeklerle, düşüncelerle diziliyor ve heceli, kafiyeli yazılıyor. Konuyla ilgili şiirlerimle sizleri baş başa bırakırken kış mevsiminin de sıcak ortamda geçmesini diliyorum. Hoşça kalınız.


***** K I Ş G E L D İ *****

Bacayı, boruyu temizleyiniz,
Eğri kiremidi de düzleyiniz,
Akan kokanları da gizleyiniz,
Kış mevsimi geldi dikkatli olun.

Odunu kömürü vaktinde alın,
Kalorifer yoksa sobayı kurun,
Kapı pencereden açığı korun,
Kış mevsimi geldi çareyi bulun.

Antifriz koyun bazı araca,
Boyayı sürünüz kaporta saca,
Olukla birlikte sarılsın baca,
Kış mevsimi geldi tedbiri alın.

İnce giysileri artık çıkarın,
Yünlü kıyafetler yok ise alın,
Soğukta dolanmam evlere varın,
Kış mevsimi geldi sıcakta durun.

Şemsiye taşıyın yağmur yağarken,
Ayağın kaymasın çıkmayın erken,
Zeki rahatlıyor gerçeği derken,
Kış mevsimi geldi içeri dalın.

***** BUZ SÜLÜKLERİ *****

Kış günün şiddeti belirmektedir,
Her yaka da karlar görülmektedir,
Bulanık hava da durulmaktadır,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Güneş doğunca da ortam yumuşar,
Eriyen damlalar sınırdan taşar,
Üst üste yığılan aşağı aşar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Her biri uzundur uçları kama,
Zem eri soğuğu çıkarmaz dama,
Çocuğu,hayvanı altın da koma,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Mevsimine göre gökyüzü açar,
Dökülme anında tehlike saçar,
Kanatlı çanlılar koşuşur, uçar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Ağacın dalında olan da gevşer,
Sopayı değdirsen kopanlar düşer,
Zeki kartopuyla mutluluk yaşar,
Çatıdan sarkıyor buz sülükleri.

Ispartalı Zeki Çelik İLESAM il temsilcisi.
ZEKİCE SANAT KÜLTÜR ve EVİ, GBYŞD kurucusu.

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