SDÜ BÜLTENİ

Ödüllü Mimardan Çevre Peyzajında "Verbascum" Bitkisi Önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, havadaki kötü gazları tutma özelliğine sahip sığırkuyruğu (verbascum) bitkisinin çevre peyzajı çalışmalarında tercih edilmesi önerisinde bulundu.Sığırkuyruğunun doğanın kendisini onarması açısından önemli bir bitki olduğuna dikkat çeken Erol, "Sığırkuyruğu, atmosferimizi ve oksijenimizi koruyan, trafiğin yoğun bulunduğu yerlerde egzoz gazlarını tutan, kendi kendine yetişen bir bitkidir. Koyu yeşil ve sarı yaprakları bulunan bu bitki, çok sıcak alanlarda sıcaklığı tutar ve kurak alanlarda suya ihtiyaç duymadan yetişir." dedi.Sığırkuyruğunun peyzaj özelliği taşıdığını gelecek nesiller için korunması gerektiğini vurgulayan Erol, bitkinin sarı çiçeklerinin ilkbahardan itibaren dikkat çekici olduğuna, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğuna işaret etti.Egzoz gazlarından temizleyici özelliğine sahip bitkinin, tüm park sistemlerinde kullanılmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Sığırkuyruğunu kent içlerinde yol boyunca kullanırsak, egzoz gazları ve diğer ağır gazları yapraklarında tutar. Kökleriyle toprağı temizler ve daha verimli hale gelmesini sağlar. İnsanlar ve doğa için savaşan bir bitki. Peyzaj için kullandığımız mevsimlik bitkiler yerine sığırkuyruğunu tercih etmeliyiz. Restore etme kabiliyetine sahip. Bu bitkiler su istemezler, sadece yağmur sularıyla idare ederler. Budama, gübreleme, çapalama istemezler. Böylece hem toprağı koruma altına almış hem de trafiğe yakın alanlarda egzoz gazlarındaki ağır materyallerden korunmuş oluruz. Peyzajda bu bitkiyi kullanırsak ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Sığırkuyruğu bitkisini ekonomimize kazandırmalıyız."