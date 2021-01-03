Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Binlerce vatandaş akın etti

Yeni nesil kimlik ve ehliyetlere ilgi büyük oldu. Eylül ayında başlayan, çipli kimlik kartlarına ehliyet bilgilerinin de yüklenip tek kart uygulamasına geçilmesinin ardından 800 bin kişi bu uygulamaya başvurdu.