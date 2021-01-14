"KAYAK BİLMEYEN KALMASIN" ISPARTA'DA ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ

"KAYAK BİLMEYEN KALMASIN"

ULAŞIM ve EĞİTİM ÜCRETSİZ

BAŞVURULAR BAŞLADI

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda “Kayak Bilmeyen Kalmasın” çalışması başlatıyor. Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezinde yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak antrenörleriyle 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. İl Müdürlüğü Davraz eteklerinde yeni sezonunda 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Başvurular İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine yapılacak.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda “Kayak Bilmeyen Kalmasın” çalışması başlatıyor. Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezinde yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak antrenörleriyle 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek.Haftada 2 gün şeklinde planlanan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki kayıt formu ve gereken evraklar ile bizzat İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine başvurmaları yeterli olacak.