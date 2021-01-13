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E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI

E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
ISPARTA
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Herkes bıkmıştı! e-Devlet'te yeni dönem başladı! Vatandaş akın etti

Vatandaş telefonuna, e-postasına gönderilen yüzlerce bildirimden bıkarken, İleti Yönetim Sistemi web, e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden 7 Ocak’tan itibaren kullanıma açıldı. İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler, kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti.

 
İYS’ye girerek ister mesaj, ister telefon araması ya da ikisi birlikte iptal edilebilirken, şirketlerin ret bildirimini takiben üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurması gerekiyor. Bu süreye riayet etmeyenler içinse, sitede şikayet bölümü açılacak. Ancak bu süreç, 45 günlük kontrol ve değişiklik süresinin bitiminden sonra işlemeye başlayacak.
 
 
16 Şubat’tan sonra vatandaşlar, bildirim iptaline rağmen kendilerine reklam göndermeye devam eden şirketleri form doldurarak, yine site üzerinden şikayet edebilecekler.

750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
  
TOBB’un kurduğu sistem ile vatandaş oldukça basit ve pratik bir şekilde istemediği şirketlerin iletilerinden kurtulabiliyor. Edinilen bilgiye göre 5 günde 750 bin kişi, vatandaş.iys.org.tr sistemine giriş yaparken, 14 milyona yakın izin verisini değiştirdi. Böylece her bir kişi ortalama 19 izinde değişiklik yapmış oldu.

Yetkililer, İYS’nin tanınmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde bu sayının daha da büyüyeceğine dikkat çektiler. Vatandaş, İYS’ye girdiğinde bazı firmaların listede olmadığını görürken, yetkililer sistemde şimdilik ticari elektronik ileti onay sayısı 150 binin üzerinde olan firmalanın yer aldığını belirtti. Onay sayısı 150 binin altında kalan diğer şirketlerin İYS’ye kaydetmesi gereken son tarih 31 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Böylece vatandaşlar, 1 Haziran 2021’den itibaren bu şirketleri de İYS ekranında görebilecekler. Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla ya da SMS, e-posta yoluyla pazarlama yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorundalar. Bu kişi ve firmalar, İYS üzerinde onayı olmayan hiçbir vatandaşa sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecek.
 
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E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
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