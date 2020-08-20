Ulu Cami’nin ardından, Kavaklı ve Mimar Sinan Camilerinin de tuvaletleri yenileniyor. Projeleri hazırlanan ve önümüzdeki günlerde engelli vatandaşların da kullanımına uygun şekilde yapım ihalesine çıkılacak olan tuvaletler vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin sözünün ilki Ulu Cami tuvaletinin yenilenmesiyle gerçekleşmişti.Bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri yenilenen, engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekle getirilen Anıtlar Kuruluna ait Ulu Cami tuvaletinin ardından yine mülkiyeti Anıtlar Kuruluna ait olan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Cami tuvaletlerinin yenilenmesi amacıyla projeler hazırlandı ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.Anıtlar Kurulundan alınan izin üzerine ihale hazırlıkları başlayan, projesi hazırlanan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Camileri de aynı Ulu Cami tuvaletinde olduğu gibi modern bir şekle kavuşacak ve vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunulacak.Kavaklı ve Mimar Sinan Camilerinde de engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği, bakım ve temizliği belediye tarafından gerçekleştirilecek olan tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.Yol kodu altında bulunan cami tuvaletleri, yol seviyesine çıkarılacak. Yeni abdesthaneler eklenecek. Tuvaletlerin yapım ihalelerinin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.