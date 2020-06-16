Isparta Belediyesinin kardeş şehri Şırnak’ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Isparta’ya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ocak ayında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Isparta Belediyesi ile Uludere Belediyesi Kardeş Belediye ilan edilmişti.Korona virüsü dolayısıyla bugüne kadar bir araya gelemeyen kardeş belediyelerin, belediye başkanları Isparta’da bir araya geldi. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ve yine karşılıklı yapılabilecek çalışmaların ele alındığı görüşmede konuşan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kardeş belediye olduk. Korona virüsü dolayısıyla ziyaretimizi yapamadık. İlk fırsatta Sayın Başkanımızı, Isparta’mızı ziyaret etmek istedik. Sayın Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çok memnun olduk. Sayın Başkanımız ve heyetini en kısa zamanda Uludere’ye de bekliyoruz. Şırnak’ın selamlarını getirdik” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bizler şehrimize hizmet için görev alan belediye başkanlarıyız. Türkiye’nin her yeri aynı, Türk Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim için görev yeri. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tasvipleriyle kardeş belediye olma şerefine ulaştık. Sait başkanımla inşallah bundan sonra Isparta ve Uludere Belediyesi beraber istişare halinde birbirimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar karşılamak ve birbirimize faydalı olmak için bir süreç içerisine girdik. Tabi ki, bize uzak bir şehir, fakat bu uzaklıklar bize hiçbir zaman yapmak istediğimiz çalışmalarda engel olmadığını biliyoruz. Sayın Başkanımızla bugüne kadar çok kez telefonla istişare halinde olduk. Başkanımız buraya kadar geldi, biz oraya gideceğiz. Yapılacak çalışmalarda birbirimize destek olacağız. Amacımız memleketimizin insanlarına faydalı olabilmek, aldığımız görevi hakkıyla yerine getirmek. Ne kadar uzak olursa olsun, bizler o uzaklığı hiçbir zaman problem etmeden en güzel hizmeti birbirimize vermeye çalışacağız. Sayın Başkanımızla çalışmalara başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Uludere’de sayın başkanımızla ve Uludereli vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla sohbet ederek, inşallah bu işi daim eylemeye çalışacağız. Buradan Uludereli vatandaşlarımıza selamlarımı iletmek istiyorum. Sayın Başkanımızın buraya kadar gelerek bizleri ziyaret etmesinden dolayı da çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.