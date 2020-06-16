Yaşadığımız pandemi sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan meslek liselerinde ar-ge çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu süreçte TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri emek yoğun bir tempoyla kişisel ve çevresel temizlik için ihtiyaç duyulan ürünler üreterek pandemiyle mücadeleye büyük katkı sundular. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi ise ULV cihazlarıyla (son derece ince püskürtme yapan cihaz) uygulanabilecek hidrojen peroksit gümüş katkılı dezenfektan üretmeye başladı. Bu ürünü alan kurum ve işletmelere ULV cihazı verilerek uygulamaları da sağlanıyor.Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Giriş Sınavında (LGS) salonlarda ürettikleri el dezenfektanları kullanılacak olan okulda incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu okul yöneticisi ve öğretmenlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun araştırma geliştirme çalışmalarını yaptığı; kene ile mücadelede bor ve doğal yağ katkılı ürün çalışması, ozon-uvc (ultraviyole) dezenfektan çalışması ve doğal yağlardan üretilen oda spreyi çalışması hakkında da bilgiler alan Vali Seymenoğlu öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.