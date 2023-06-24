Karaca Iyaşpark AVM’deaçılan mağazasında Isparta halkıyla buluşuyor.Karaca ev tekstili sektörünün trend belirleyicisi olarak nevresim, yatak örtüsügurubundaki estetik tasarımlarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda sofra, mutfak, küçük ev aletleri, aksesuar guruplarında da sektöre liderlik ediyor. Konsept mağazacılık anlayışıyla da müşterinin hem konforuna hem de zevkine dokunuyor. Ferah dekorasyonuyla evine ve tarzına önem veren Isparta’lılar Iyaşpark AVM Karaca mağazasında buluşacak.Karaca Grup 3500’e yakın çalışanı ve bünyesinde bulunan 11 markası, (Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus, Kaşmir halı, Homend, Nautica Home, WeimarPorzellan, PeraBulvarı, Cooklife) 42 ülkede 305 mağaza ve 2.000’in üzerinde satış noktasıyla faaliyet göstermektedir. Karaca 1973 yılından beri yemek takımından küçük elektrikli ev aletlerine kadar 140 kategoride, 10.000’i aşkın ürünle Karacaseverler ile buluşuyor.Birbirinden güzel ve değerli konseptleriyle ve açılışa özel sürpriz kampanyalarla müşterilerini bekleyenKaraca mağazası kaliteyi ve trendi arayan tüketicisiyle Iyaşpark AVM’debir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Tüm Isparta ve bölge halkını Iyaşpark AVM Karaca mağazamıza davet ediyoruz.